Gabriele Parpiglia sulla fine della storia tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi: "Non è uscita tutta la verità"

In questi giorni escono moltissime indiscrezioni sulla fine della storia d’amore tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona. Il tutto si è acceso nuovamente quando il “Re dei Paparazzi” ha rivelato, in una intervista su Canale 5 nella trasmissione “Verissimo”, di non aver provato del vero amore nei confronti della cantante de “Le Donatella“.

Silvia Provvedi, grazie alla sua partecipazione a questa terza edizione del Grande Fratello Vip, sta alimentando solamente nuove voci su questa vecchia storia d’amore con Fabrizio Corona. Silvia Provvedi ha ascoltato, durante la scorsa diretta, le dure dichiarazioni del suo ex, che nell’ultima intervista ha dichiarato di non averla mai amata come Belen Rodriguez: “Sono stata io a lasciarlo perché credo nell’amore e in certi valori che lui non ha“, questa è stata la reazione rabbiosa della cantante a Ilary Blasi.

Di questa relazione se ne parla anche in altri contesti. Per esempio, nella giornata di ieri a Mattino Cinque, la trasmissione condotta da Federica Panicucci, è stata intervistata la mamma di Silvia Provvedi, Monica Alberti, che ha fatto delle durissime dichiarazioni sull’ex di sua figlia. In queste ore però ha detto la sua anche il giornalista Gabriele Parpiglia.

Con un breve video nelle storie di Instagram, il giornalista rivela che i due protagonisti di questa storia hanno tralasciato alcuni dettagli della loro separazione: “Cosa ne penso di Corona e Silvia? Guardate, la verità non è ancora stata detta da nessuno. Né ieri, né oggi… Forse domani, a breve…”

Il giornalista non ha rilasciato nessuna altra dichiarazione su Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, ma è convinto che la verità venga a galla nei prossimi giorni. Quindi non è da escludere che già da lunedì, durante la diretta del Grande Fratello Vip, possa esserci qualche sorpresa per la cantante.