Gabriele Parpiglia su Instagram: "Mi sono dimesso da autore de L’Isola dei Famosi"

Nelle ultime ore ha fatto parlare molto l’assenza di Gabriele Parpiglia nei titoli di coda de “L’Isola dei Famosi“, reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Il braccio destro di Alfonso Signorini, come ha fatto notare per primo “Tv Blog“, non è apparso nella lista degli autori della trasmissione.

Sui social e nelle trasmissioni si è scatenato subito il putiferio per il caso tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli, e Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente del Gruppo Mediaset, ha dovuto prendere una drastica decisione licenziando una buona parte degli autori e il capoprogetto del reality Cristiana Farina.

In molti, negli ultimi giorni, avevano ipotizzato che Gabriele Parpiglia, essendo uno degli amici di Fabrizio Corona, ci aveva messo il suo zampino per far mandare in onda il duro filmato dell’ex “Re dei Paparazzi” nei confronti di Riccardo Fogli. In realtà, il giornalista sui social ha voluto smentire un suo coinvolgimento in questa storia.

Il post di Gabriele Parpiglia

Successivamente, sempre su Instagram, aveva ammesso un chiarimento in corso con i vertici di Mediaset o Magnolia. L’incontro, come possiamo capire da quest’ultimo post, non sembra essere andato nel migliore dei modi: “Ultima volta che parlo dell’Isola dei famosi. Mentre tutto il mondo scriveva stronz*te, io e ripeto io (non posso essere smentito) mi ero già dimesso serenamente con tanto di documenti ufficiali. Non muore nessuno. Sia chiaro. Ne riparliamo quando finirà questo programma”.

Bisogna ricordare che Gabriele Parpiglia, sempre in questi giorni, aveva smentito di essere stato allontanato da Mediaset. Una cosa pare essere certa: il pubblico non sembra più apprezzare i comportamenti del giornalista. Infatti, forse preso anche dallo stress delle critiche, ha avuto un duro battibecco su Twitter con Selvaggia Lucarelli. In questa circostanza, come possiamo leggere dai commenti, quasi tutti hanno dato ragione al giudice di “Ballando con le Stelle“.