Gabriele Parpiglia rivela il motivo dell’allontanamento tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è uno dei più amati e discussi concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5. Il gieffino, fin da bambino, è sempre stato molto legato alla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti.

I due giovani hanno infatti frequentato le stesse scuole e si sono dimostrati essere nel corso degli anni molto amici, fino allo scorso luglio. Secondo il settimanale “Chi” alla base della fine dell’amicizia tra i due amati influencer ci sarebbe stata una vacanza da trascorrere insieme la scorsa estate, annullata però all’ultimo minuto proprio da Aurora.

Tommaso all’interno della casa più spiata di Italia ha infatti rivelato come i rapporti con la bella influencer siano in questo momento del tutto inesistenti, pur non nascondendo la propria tristezza. Il gieffino ha confidato di sentire la mancanza di Aurora e di sperare in un possibile riavvicinamento. Il giornalista Gabriele Parpiglia, nel sito di gossip “Giornalettismo.com”, ha rivelato che i due ragazzi in realtà si sono allontanati ben prima dell’estate.

Aurora sarebbe stata troppo vicino al suo fidanzato, il romano Goffredo Cerza, non riservando più molte attenzioni al suo migliore amico, che avrebbe organizzato un weekend a Capri proprio nel tentativo di riavvicinarsi alla ragazza. Quest’ultima però avrebbe annullato tutto proprio a poche ore dalla partenza a causa della morte della nonna del fidanzato.

Tommaso da quel momento si sarebbe allontanato e avrebbe interrotto i rapporti con l’amica di una vita. Al momento Aurora, secondo il giornalista, avrebbe rifiutato qualsiasi intervista o intervento per commentare Tommaso, pur soffrendo molto la situazione che si è venuta a creare. Queste le parole del giornalista: “Aurora e Goffredo al momento di Zorzi non ne vogliono sapere, anzi Aurora si aspetta le scuse di Tommaso”.