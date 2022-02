Gabriele Muccino si schiera dalla parte di Emma Marrone: le dure parole

Continua a far discutere il botta e risposta tra il giornalista Davide Maggio e la cantante salentina Emma Marrone, reduce dal Festival di Sanremo 2022, dove ha portato il brano “Ogni volta è così”. Nella polemica di recente è intervenuto anche il regista Gabriele Muccino, che con un post lapidario ha difeso l’artista scagliandosi contro Maggio.

Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato quando il noto giornalista televisivo Davide Maggio, parlando delle performance e dei look dei cantanti che quest’anno hanno partecipato alla kermesse sanremese, si è lasciato andare a un commento estremamente sgradevole sull’outfit sfoggiato da Emma Marrone, che si è presentata sul parco dell’Ariston con un bel vestito lungo di velluto nero, scarpe alte e calze a rete.

E proprio le calze a rete sono finite nel mirino di Maggio, il quale però non ha criticato la scelta stilistica in sé quanto le gambe di Emma, affermando che sarebbero troppo “importanti” (ovvero grosse) per potersi permettere le calze a rete. Insomma, da essere un giudizio sul look, quello del giornalista e divento un vero e proprio atto di bodyshaming.

Nel botta e risposta tra Davide Maggio ed Emma Marrone si inserisce Gabriele Muccino: “Piccoli uomini”

Emma non ci ha pensato due volte a far notare quanto siano beceri certi commenti, nonché veicolo di messaggi terribili nei confronti di ragazze e donne cui si vuole far pensare che per indossare determinati capi e accessori ci vogliano fisici perfetti. Mentre la Marrone invitava dunque le donne a fregarsene, ad amarsi e vestirsi come vogliono, dalla perte di Emma si è schierato anche il celebre regista Gabriele Muccino.

Muccino conosce bene e apprezza Emma Marrone in quanto i due hanno lavorato assieme nel film ‘A casa tutti bene’. “Ma chi sono questi uomini che si esprimono così?! Io sono uomo ma non riesco nemmeno a comprendere l’espressione” ha scritto Muccino su Twitter, facendo il pieno di consensi. “Dico sul serio. Con quale sguardo osservano il mondo?! Cosa vedono che io non vedo?!”. Ha poi concluso lanciando una dura stilettata a Davide Maggio: “Sono piccoli uomini, Emma. Piccoli uomini parlanti”.