Gabriele Bianchi, choc in aula: il suo annuncio spiazza tutti

E’ giunto quasi alle battute finali il processo dell’omicidio di Willy, il ragazzino 13enne ucciso di botte dai quattro accusati del suo assassinio. Tra questi Gabriele Bianchi, uno dei due fratelli che, secondo le ricostruzioni dell’accusa, avrebbe inferto al povero Willy i colpi mortali. Si è trattò di un’aggressione particolarmente brutale ai danni di un ragazzino inerme.

E’ delle ultime ore la notizia della scioccanti dichiarazioni che ha fatto davanti alla Corte d’Assise di Frosinone. Scioccata la mamma di Willy che ha replicato affranta alle incredibili affermazioni dell’imputato. Nessuno si poteva aspettare che Gabriele Bianchi potesse arrivare a tanto, negando persino l’evidenza dei fatti: ecco cosa ha detto.

L’annuncio choc di Bianchi

Ormai alla fase conclusiva del processo del brutale omicidio di Willy Monteiro, era giunto il momento delle dichiarazioni spontanee degli imputati. A prendere la parola Gabriele Bianchi, uno dei quattro accusati, che raggelando l’aula del tribunale ha affermato quanto segue: “Willy non l’ho toccato nemmeno con un dito. Io non sarei stato in grado, nemmeno se lo avessi voluto, di fare quello di cui mi si accusa”.

Uno dei principali imputati dell’omicidio ha negato sostanzialmente qualsiasi coinvolgimento nell’omicidio di Willy. Ad avallare queste dichiarazioni, l’avvocato della difesa Massimiliano Pica: “Nessuno dei 25 testimoni oculari poteva vedere con chiarezza quanto successo la notte del pestaggio di Willy Monteiro Duarte“. La tesi difensiva risulta piuttosto chiara: poichè era buio e nessuno ha visto con chiarezza cosa è successo, non è possibile dimostrare il coinvolgimento degli imputati al pestaggio.

Senza parole la madre del povero Willy, che così ha replicato alle assurde dichiarazioni del Bianchi: “Io so solo che ho perso mio figlio e di sicuro non si è ucciso da solo, qualcuno è stato. Per il resto non c’è niente da commentare”. Intanto il Tribunale ha deciso di rinviare al prossimo 4 luglio la sentenza prevista per il 26 maggio, dove decideranno il destino dei 4 imputati accusati concorso nell’omicidio di Willy.