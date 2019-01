Gabriel Garko tacciato di maleducazione da un fan. Eva Grimaldi interviene in sua difesa "Sto con lui!”

Gabriel Garko ha avuto un botta e risposta alquanto pesante con un suo fan: il ragazzo infatti ha puntato il dito contro l’attore reo di avergli rifiutato una foto passando così da maleducato. Questo brutto episodio oltretutto è stato reso pubblico sui social dal diretto interessato scatenando così le ire del bell’attore.

“Bellissimo, e dal vivo lo è ancora di più, ma è anche un gran maleducato. Non si presta a fare le foto con quanti seguono tutti i suoi film. A mia madre ha fatto segno col dito e ad altre ragazze ha detto che era in vacanza” ha scritto infatti il ragazzo sui social. Immediata la risposta da parte di Garko che di certo non ha perso tempo nel spiegare la sua versione dei fatti.

“Per me definire una persona maleducata è ben altro. Ad esempio quando qualcuno cerca di fotografare una persona famosa o non di nascosto. Questa è maleducazione. Decidere di fare una foto con una persona che te lo chiede non è obbligatorio, ma sembra che lo sia diventato perché tutti ignorano il ‘momento’” ha replicato l’attore molto infastidito da tale comportamento. Ma non è finita qui perchè al commento negativo del giovane si è aggiunto anche quello di un’ altra utente che ha spiegato altresì di avere subito un trattamento analogo da parte dell’attore.

Gabriel infatti aveva scelto di alloggiare nella zona dell’isola con la più alta concentrazione di italiani e quindi doveva immaginare che la sua privacy non sarebbe stata tutelata. Anche in questo caso l’attore ha voluto rispondere a tono facendo sentire la sua versione dei fatti e trovando altresì appoggio da parte della sua ex Eva Grimaldi.

“Tanti si improvvisano fan, poi vai a scoprire che sono amici di qualche paparazzo. Scusate, ma sto dalla parte di Gabriel. Essere fotografati di nascosto scoccia molto. Buone vacanze fraté!“ ha infatti chiosato l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi che nonostante siano passati anni dalla fine della loro storia d’amore pare essere ancora molto legata al suo ex.