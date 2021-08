Gabriel Garko si è innamorato di un ragazzo più giovane: l’indiscrezione

Dal primo coming out di Gabriel Garko, fatto durante una delle puntate del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, sono uscite numerose indiscrezioni sulla sua vita privata. Sicuramente la sua relazione più importante è stata con Gabriele Rossi, ove i due si sono conosciuti sul set de “L’onore e il rispetto 2”.

Nonostante i 17 anni di differenza (Gabriel Garko all’epoca aveva 36 anni, mentre lui 19), Gabriele Rossi rivela in una vecchia intervista a “Live – Non è la D’Urso” che i due hanno vissuto una relazione clandestina durata cinque mesi dal momento che Gabriel all’epoca aveva già un altro fidanzato. Nel 2017 sono ritornati nuovamente insieme, ma la loro vita di coppia ha vissuto dei forti alti e bassi a causa della loro gelosia e dopo un anno hanno deciso di comune accordo di chiudere e rimanere solamente amici.

Il nuovo amore di Gabriel Garko

Nelle ultime ore sta circolando una voce su una possibile nuova relazione di Gabriel Garko. Come riportato dal sito “Novella 2000” l’attore avrebbe ritrovato la serenità con un giovane collega, chiamato Ivan Gray, ove si può leggere sul web risulta attore e modello attualmente di stanza a Roma ma che ha lavorato per diverse emittenti televisivi anche dell’estero.

“La bellezza e il carisma di Ivan Gray non avrebbero lasciato indifferente Gabriel, che secondo i rumor starebbe trascorrendo sempre più tempo in compagnia del collega” rivela il sito di “Novella 2000” che però mette in chiaro la loro attuale situazione sentimentale: “Sembrerebbe che al momento si possa parlare solo di conoscenza, anche perché se per Garko non si hanno più dubbi, dell’orientamento sessuale di Gray non si sa invece nulla. Solo, chi lo frequenta non lo definisce insensibile al fascino femminile”.

Quindi, almeno per il momento, pare che solamente Gabriel Garko si sia innamorato di Ivan Gray, mentre non si conosce ancora il pensiero del giovane attore.