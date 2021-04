Gabriel Garko parla del suo coming out: "Mi ha migliorato la vita"

Il primo coming out pubblico di Gabriel Garko è stato fatto durante la quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, in cui entra nella casa per consolare Adua Del Vesco. Tra le tante cose parla della relazione vissuta con l’attrice, rivelando che è stata una favola finta.

Una intervista più intima però è stata rilasciata qualche giorno dopo del “GF Vip” da Silvia Toffanin nei salotti di “Verissimo”. In questa circostanza dichiara di essere stato con un ragazzo per 11 anni, confermando poi le indiscrezioni sulla sua storia d’amore, poi naufragata, con il ballerino Gabriele Rossi.

L’intervista di Gabriel Garko

Intervistato dal settimanale “Chi“, diretto proprio da Signorini, l’ex conduttore del “Festival di Sanremo” ritorna nuovamente sul suo coming out fatto inizialmente al “GF Vip”. L’attore si dichiara molto felice per averlo fatto, affermando che la gente e i suoi fan stanno apprezzando ancora oggi il suo coraggio.

Come riportato testualmente dal sito “Gossip Blog” l’attore dichiara: “Il mio coming out ha solo migliorato la mia vita. Il giorno dopo, avevo paura a uscire di casa. Mi sentivo nudo. Invece, sono stato accolto da un calore mai avvertito prima. C’è gente che, ancora oggi, mi ringrazia di averle dato la forza e il coraggio di replicare il mio percorso e altra che, da quel momento, mi apprezza ancora di più”.

Nonostante l’iniziale paura di perdere dei contratti lavorativi, al momento si dichiara entusiasta per le numerose offerte ricevute: “Sto vagliando diverse proposte e, a breve, inizieranno le riprese di un film dove reciterò assieme a Nicolas Cage, Eric Roberts e John Malkovich. I cliché che un attore omosessuale smetta di lavorare non hanno più motivo di esistere”. Intanto, secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo fidanzato di Gabriel Garko dovrebbe essere Gaetano Salvi, ragazzo torrese di 28 anni totalmente sconosciuto al mondo dello spettacolo.