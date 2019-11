Gabriel Garko, la clamorosa rivelazione: "A 17 anni un uomo sposato tentò di violentarmi"

Durante l’intervista sul settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini e in edicola dal 20 novembre, Gabriel Garko fa cadere il velo che ancora teneva nascosti certi aspetti della sua vita privata. Dopo la pubblicazione della sua autobiografia “Andata e ritorno“, l’attore è pronto per liberarsi di alcuni fantasmi del passato.

In questo libro, Garko ha voluto rendere di dominio pubblico fatti che non erano mai emersi prima, come lo scioccante racconto di un tentativo di violenza, subìto quando ancora non aveva compiuto la maggiore età. Il suo carnefice era un uomo sposato e al di sopra di ogni sospetto, con alle spalle una famiglia solida e dei figli. Proprio questo sconvolge particolarmente e rimarca ancora una volta quanto in una persona all’apparenza normale, possa nascondersi un mostro.

Gabriel Garko, il doloroso racconto del tentativo di violenza

“Marco era un uomo “normale” agli occhi della società. Eppure, come vede, anche nelle famiglie più canoniche può succedere di tutto. In passato non l’avrei mai dichiarato (…) non ho mai cavalcato le notizie per farmi pubblicità”, rivelando quanto questo episodio segnò per sempre la sua esistenza: “Da quella sera iniziai a fumare. Provai schifo, ma non ne parlai con nessuno, tanto meno con i miei“

Garko ha spiegato anche perché ha deciso di raccontare l’episodio solo ora, in pratica ha trovato la forza grazie al libro che ha scritto ed è riuscito ad aprirsi più di quanto avrebbe mai immaginato: “Quell’episodio, che in verità credevo di aver rimosso, è tornato prepotente a farmi visita“.

Nel 2014, inoltre, il bell’attore rivela il tentativo di sabotaggio della sua macchina, arrivando a supporre che lo volessero uccidere. Non si è mai scoperto l’autore del fatto, nonostante le denunce fatte. Ma non è stato l’unico episodio, infatti qualche tempo dopo Garko fuori dal cancello di casa trovò la scritta: “Garko drogato”.

Infine Gabriel Garko, sempre al centro di una spiccata curiosità circa le sue preferenze se**uali, rivela di avere un sogno nel cassetto: “Sogno un mondo dove non ci sia più bisogno di raccontare quello che succede nella camera da letto tra due persone. Dobbiamo superare le barriere, le etichette, i cliché e tutte queste maledette definizioni, lasciando a tutti la libertà di esprimersi come e quando vorranno”.