Gabriel Garko in ospedale per un malore: accanto a lui c’è il compagno

Sono ore di apprensione e preoccupazione per i fan di Gabriel Garko, che sono letteralmente andati nel panico quando il loro beniamino ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram una foto che lo ritrae su un letto d’ospedale, con una flebo attaccata al braccio. Uno scatto, quello dell’attore torinese, che ha fatto pensare al peggio. Per fortuna però non c’è nulla da temere e a spiegarlo fin da subito è stato il diretto interessato.

Già la didascalia che accompagnava la foto ospedaliera, infatti, era molto tranquillizzante. “Oggi flebo, ma va tutto bene” ha scritto nel post l’attore, divenuto molto famoso presso il grande pubblico televisivo per via delle fiction in onda qualche anno fa su Canale 5, tra cui l’indimenticabile “L’Onore e il Rispetto”, nel quale interpretava il mafioso Tonio Fortebracci. E fatta eccezione per il debole nei confronti delle belle donne, il personaggio di Fortebracci e Garko hanno in comune la forza e la determinazione.

Gabriel Garko in ospedale per un malore: l’attore circondato dall’affetto dei fan

Quella stessa forza che non ha abbandonato l’attore neanche quando, nelle scorse ore, è stato costretto a recarsi in ospedale a Torino per via di un improvviso malore. Per fortuna lo staff medico ha immediatamente escluso che Garko avesse qualcosa di grave. Esclusa subito anche l’ipotesi Covid-19. Gabriel infatti ha già preso il Coronavirus qualche tempo fa, come aveva confessato nel salotto dell’amica Barbara D’Urso, per fortuna senza ammalarsi seriamente come altri suoi colleghi.

Ma le rassicurazione dell’attore a quanto pare non sono servite a rassicurare i fan, che sotto il suo profilo hanno continuato a lasciare migliaia di commenti preoccupati e affettuosi. Al punto che Garko è stato costretto a intervenire nuovamente per far sapere che si è trattato di un malore passeggero, di quelli che talvolta sopraggiungono quando si è troppo stanchi, stressati o semplicemente debilitati.

“Volevo dirvi che sto benissimo, la flebo che ho fatto ieri era per un reintegro di liquidi” sono state le parole dell’attore. Che ha poi concluso ringraziando chi si era preoccupato per lui. Accanto a Gabriel Garko pare ci sia il suo nuovo, giovanissimo fidanzato. Di lui si sa ben poco: solo che si chiama Gaetano, ha 23 anni, è originario di Napoli e lavora presso l’ufficio scali dell’aeroporto di Malpensa. E a quanto pare è inseparabile dall’attore, di cui si prende cura nei momenti difficili come questo.