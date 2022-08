Gabriel Garko, esce allo scoperto il figlio segreto: anche la mamma è famosa

Ascolta questo articolo

Gabriel Garko è uno degli attori più celebri del cinema italiano, protagonista di tanti film e fiction di successo, tra le quali spiccano soprattutto per ‘L’onore e il rispetto‘ ed ‘Il bello delle donne’. Raggiunta la soglia dei 50 anni è considerato ancora oggi un grande sex symbol, non a caso sempre al centro di intrighi amorosi e molto vociferato nelle riviste di gossip.

Tra i suoi più grandi amori ricordiamo le relazioni con Manuela Arcuri ed Eva Grimaldi, sino al clamoroso coming out nel 2020, in cui Garko ha ammesso di aver avuto una lunga relazione con un uomo di nome Riccardo. Di recente è stato rivelato un altro dettaglio clamoroso della sua vita privata, in passato avrebbe avuto addirittura un figlio: ecco con chi.

Il figlio segreto

Ospite di Kalispera, il salotto televisivo di Alfonso Signorini, il noto attore si è lasciato andare ad una confessione totalmente inattesa. Quando era appena un ragazzino adolescente di 16 anni, Gabriel Garko mise incinta la sua prima fidanzatina: “A 16 anni avevo una ragazza. La misi incinta e aspettavamo un bambino… ci penso spesso. Ma credo anche che se l’avessimo avuto non sarei qui”.

Si tratta di un dettaglio davvero inedito della sua vita privata, il noto attore stava per diventare padre, anche se poi questo bambino non è mai nato. Garko non ha voluto approfondire ulteriormente la questione, ma ha ammesso di essere una cosa alla quale pensa spesso, in quanto è probabile che la sua vita e la sua carriera avrebbero preso un’altra piega.

Lo scorso 12 luglio Gabriel Garko ha organizzato una grande festa per celebrare i suoi 50 anni, dove erano presenti tanti personaggi del mondo dello spettacolo. In tale occasione è spiccata l’assenza di Gabriele Rossi, con il quale l’attore ebbe una grande storia d’amore. Intervistato dal settimanale Chi, l’ex di Garko ha voluto spegnere sul nascere le polemiche, dichiarando come avesse declinato l’invito in quanto ci terrebbe a celebrare la sua ex fiamma in privato.