Gabriel Garko e Gabriele Rossi, un nuovo indizio sul loro legame arriva da Eva Grimaldi

Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono inseparabili. Nonostante i due attori non abbiano mai ufficializzato un legame amoroso, il gossip impazza e da qualche mese è diventato più insistente. Ogni occasione è buona per apparire insieme, ma né Gabriel né Gabriele si sbottonano, anzi a più riprese hanno preferito deviare le domande poste loro.

Di certo gli input che testimoniano l’esistenza di un feeling speciale non mancano e ad alimentare ancor di più la faccenda ci ha pensato Eva Grimaldi. Eva e Gabriel hanno vissuto in passato un’intensa storia d’amore e nonostante oggi entrambi abbiano intrapreso strade differenti, il loro legame resta comunque forte.

Difatti a più riprese Eva Grimaldi ha parlato di Gabriel Garko come di un fratello e durante la celebrazione delle sue nozze con Imma Battaglia, Garko le ha fatto da testimone. E oggi l’ennesimo input sul legame tra Garko e Gabriele Rossi, arriva proprio dalla Grimaldi. Eva ha presenziato al battesimo del figlio di una coppia di amici, insieme a sua moglie Imma Battaglia e alla cerimonia erano presenti anche Gabriel e Gabriele.

A testimoniarlo sono state una serie di Instagram stories apparse sul profilo dell’attrice, la quale filmando il momento del battesimo ha ripreso anche Gabriel Garko e Rossi, immancabile al suo fianco. I due sono apparsi insieme in più momenti della cerimonia, dapprima seduti l’uno accanto all’altro in chiesa e poi vicini durante il momento del ricevimento.

Naturalmente ciò è servito per alimentare ancor di più il gossip che da diversi mesi ormai impazza sempre più. La presenza di entrambi al battesimo del figlio del loro amico, rappresenta un tassello in più che va ad unirsi alla fede che entrambi portano al dito, alla cena di Gabriel con i genitori di Rossi e alle frasi enigmatiche pronunciate da Garko durante l’ospitata a “Domenica In“.