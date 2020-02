Gabriel Garko: è finita con Gabriele Rossi, tra loro Lorenzo Licitra

Gabriel Garko e Gabriele Rossi per mesi si sono mostrati inseparabili. Nonostante i due attori non abbiano mai ufficializzato un legame amoroso, il gossip è impazzato diventando sempre più insistente. Ogni occasione era buona per apparire insieme, ma né Gabriel né Gabriele si sono mai sbottonati, anzi a più riprese hanno preferito deviare le domande poste loro.

Oggi però sembrerebbe che tra i due attori la relazione, mai confermata, sia giunta al capolinea, a dichiararlo il settimanale “Spy“. Rossi è stato avvistato in una balera a Milano in compagnia di nuovi amici, ma senza Garko con il quale veniva sempre più spesso paparazzato negli ultimi mesi. A ciò si è aggiunto un’ulteriore tassello, ovvero la vicinanza di Gabriele Rossi a Lorenzo Licitra.

Il settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, ha pubblicato delle foto che ritraevano Rossi in compagnia del vincitore di “X-Factor”, Lorenzo Licitra. I due sono stati beccati insieme per le vie di Milano, al teatro La Scala e ad una cena di beneficenza e stando a quanto scritto dal settimanale diretto da Signorini, tra Gabriele e Lorenzo sembrerebbe esserci una bella intesa.

La nuova coppia è stata vista anche mentre entrava insieme in un portone e da quello che appare sembrerebbe essere l’ingresso della casa del cantante. Naturalmente nulla è stato confermato, anche se nelle ultime ore Licitra ha pubblicato un post su Instagram che non è sfuggito ai più attenti: “In ciò che sembriamo veniamo giudicati da tutti; in ciò che siamo da nessuno“, mentre Gabriele ha pubblicato un Instagram stories che lo vedeva in attesa del pranzo in compagnia di un amico.

Insomma il mistero si infittisce, anche se l’unica certezza sembrerebbe essere la fine della relazione tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi. I settimanali “Spy” e “Chi” non lasciano dubbi, anche se sicuramente i diretti interessati non confermeranno mai la rottura di una relazione che non è stata ufficializzata. Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.