Gabriel Garko dichiara di essere impegnato ma non svela il nome del partner

Negli ultimi mesi sta facendo parlare molto la vita privata di Gabriel Garko. Secondo le ultime indiscrezioni, nate anche per via di alcuni indizi sui social network, l’ex conduttore del “Festival di Sanremo” sarebbe fidanzato con l’attore di “Solo per amore” Gabriele Rossi. I due si sono conosciuti sul set della fiction “L’Onore e il Rispetto”, una delle serie televisive italiana più conosciute su Canale 5.

Gabriel Garko, nelle sue ultime interviste, ha sempre cercato di non parlare della sua vita privata, dichiarando al settimanale “Chi” durante la presentazione del libro “Andata e Ritorno“: “Sarà un’utopia, ma sogno un mondo dove non ci sia bisogno di raccontare quello che succede nella camera da letto”.

Dopo questa intervista, Gabriel Garko ha mantenuto un periodo di silenzio sulla sua vita privata, godendosi il successo del suo libro uscito il 21 novembre 2019. Negli ultimi giorni però l’attore decide di rilasciare una intervista al settimanale “Mio”, diretto da Andrea David Ciattini in cui ritorna nuovamente sull’argomento.

Le parole di Gabriel Garko

In questa circostanza l’attore dichiara di essere impegnato ma decide di non svelare il nome del suo partner: “Il mio cuore è occupato e felice. Come va tra noi due? Va tutto benissimo. Garko continua ad essere sulle riviste di gossip ed io me ne sto tranquillo dove mi pare e con chi mi pare. Il fatto che io non dica cose private della mia vita non nuoce a nessuno”.

Sempre nella intervista rivela che sta cercando di tutto per uscire dal suo personaggio: “Ero diventato troppo personaggio e Garko me lo portavo dietro anche nella vita. Penso di aver cominciato un percorso, ma di non essere ancora arrivato alla fine”. Rivela che spesso diventa personaggio solamente per difendersi dalle critiche delle persone, con quest’ultimi che secondo lui amano il divismo e tutto quello che ruota attorno al mondo dello spettacolo.