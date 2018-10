Gabriel Garko di nuovo innamorato: una donna ha conquistato il cuore dell’attore

E’ da un po’ di tempo che non si sentono notizie sulla vita sentimentale di Gabriel Garko. Sarà perchè l’attore ha sempre mantenuto molto riserbo sulla sua vita privata, sarà perchè non c’è stata nessuna storia rilevante dopo la rottura con la fidanzata Adua Del Vesco.

A quanto pare però il cuore dell’amato attore torinese è tornato a battere per una nuova giovane e misteriosa donna. Misteriosa perchè non si sa ancora nulla sulla sua identità. A diffondere la notizia è stato il settimanale “Oggi” con il suo nuovo numero in edicola. All’interno della rivista è stato infatti dedicato un articolo a Gabriel Garko, nel quale è riportata la notizia che l’attore sarebbe di nuovo innamorato.

Stando a quanto riportano le indiscrezioni su “Oggi”, Gabriel Garko avrebbe perso la testa per una donna molto più giovane di lui, sebbene l’attore faccia di tutto per tenere la sua vita privata lontana dai giornalisti e dal gossip. Nella rubrica “Pillole di Gossip”, all’interno del nuovo numero di “Oggi”, possiamo però leggere le seguenti parole:

“In quel di Zagarolo si mormora che Gabriel Garko abbia un nuovo e tormentato amore, molto più giovane di lui e lontano dalle luci della ribalta”. E’ stato inoltre scritto che l’attore protagonista de “L’Onore e il Rispetto”, al momento non vuole rendere pubblica questa sua nuova relazione.

Quello che tutti i fan di Gabriel Garko si chiedono, è quindi chi è la donna misteriosa che è riuscita a conquistare il cuore dell’attore, dopo la fine della sua storia d’amore con l’attrice Adua Del Vesco, anch’essa molto più giovane di lui. Non è un segreto il fatto che l’attore non abbia mai amato sbandierare ai quattro venti le questioni della sua vita privata. Non resta che aspettare nuove indiscrezioni sul nuovo amore segreto di uno degli attori più amati della televisione italiana.