Gabriel Garko confessa: “Vorrei un figlio”

Dopo il coming out fatto durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Gabriel Garko si è aperto in una nuova intervista parlando della sua nuova vita, della sua relazione e del suo desiderio di diventare padre. L’attore 49enne, al secolo Dario Gabriel Oliviero, ha deciso di raccontarsi a Il Fatto Quotidiano ad un anno dall’outing.

Gabriel spiega di trovarsi un periodo della sua vita che definisce di “riadattamento“, in quanto per la prima volta si trova a poter vivere apertamente la sua vita senza doversi nascondere. “Mi ero abituato a indossare tante maschere – un po’ per scelta, un po’ per costrizione – ma in nessuna stavo davvero comodo. Oggi mi ritrovo a 49 anni ad affrontare una rinascita totale, a respirare a pieni polmoni“, racconta l’attore.

L’attore parla dei momenti successivi al coming out, dicendo che si sentiva insicuro, confuso e impaurito ad uscire di casa e affrontare il giudizio della gente. Dopo essersi reso conto che nessuno ha modificato il suo comportamento nei suoi confronti, ha capito di aver fatto la scelta giusta. “Ho ricevuto centinaia di messaggi di stima e di ammirazione, anche da tanti uomini“, racconta Gabriel dicendo che col senno di poi avrebbe svelato prima di essere omosessuale, “Ma tornare indietro non si può“.

Garko affronta anche il tema della sua vita sentimentale, raccontando di avere avuto tre relazioni importanti: “La prima volta da giovanissimo e la storia è durata quattro anni. La seconda con Riccardo, con cui sono stato 12 anni. La terza spero sia questa che sto vivendo“. Grazie alla stabilità della sua nuova relazione e la felicità ritrovata dopo aver fatto outing, ha svelato anche il suo grande sogno: “Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente“.

Cogliendo l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe, Garko sostiene di non aver paura di invecchiare, ma che “Mi spaventa la malattia. Oggi si può invecchiare bene e io mi curo, faccio le vitamine. Ma non mi sono mai ritoccato, contrariamente a ciò che dicevano di me in tv commentatori e commentatrici dall’alto delle loro labbra a canotto“.