Fulvio Abbate ricoverato per un tumore lancia una frecciatina a Tommaso Zorzi

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Capisco l'antipatia di Fulvio Abbate nei confronti di Tommaso Zorzi, anche se non approvo il suo linguaggio e di come lo esprime, ma non possiamo essere simpatici a tutti. Non capisco però perché pensare anche in questo momento a Tommaso Zorzi, siccome a oggi sta combattendo per problemi molto più gravi.