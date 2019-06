Fuga da Londra per Meghan Markle: stufa di vivere all’ombra di Kate e William

Non è poi passato così tanto tempo da quando la bella attrice e duchessa di Sussex Meghan Marckle è convolata a nozze con il reale della famiglia Britannica Harry, secondogenito di Lady D e Carlo d’Inghilterra. In seguito la coppia ha dato alla luce anche un bambino, il piccolo Archie Mountbatten Windsor. Insomma tutto sembrava andare per il verso giusto, riuscendo a creare una famiglia felice e vivendo sotto le mura reali inglesi.

Ma da qualche tempo iniziano a farsi sentire i primi attriti e le prime tensioni all’interno del Palazzo reale e la causa pare sia proprio Meghan; di fatto, secondo una fonte esperta di Palazzo, pare che la duchessa di Sussex stia passando un periodo particolare e stia iniziando a sentire il peso della presenza dei cognati William e Kate. L’esperto di Palazzo Rob Shuter, nel suo programma “iHeart Radio Show“, infatti afferma: “Non è felice di venire al secondo posto“.

D’altro canto Meghan non è affatto abituata a non essere al centro dell’attenzione, è stata pur sempre un’attrice ed anche di successo, e le attenzioni e le indiscrezioni sono sempre state dalla sua parte; di conseguenza venire ripetutamente e costantemente relegata ad un ruolo secondario nella vita di Palazzo, cedendo sempre il passo ai coniugi William e Kate, rende molto difficile continuare a vivere a Londra, nella fattispecie a Palazzo.

Sembra che la duchessa abbia già in mente un piano di riserva, ossia quello del trasferimento; pare infatti che Meghan abbia intenzione, entro poco tempo, di trasferirsi insieme alla sua famiglia negli Stati Uniti, in particolare a Los Angeles. In origine per Meghan vi era una reale intenzione di un trasferimento in Africa, ma col tempo pare che la duchessa abbia cambiato idea, optando per un posto del tutto diverso come gli Stati Uniti.

Gli insider di Palazzo infatti affermano: “Meghan si è resa conto che se lei e Harry andassero a vivere davvero negli Stati Uniti, diventerebbero il re e la regina d’America, seppur non ufficiali“. Tanto basta per convincere Meghan ad un repentino cambiamento di prospettive quindi, inoltre questo trasferimento consentirebbe di riavvicinarsi alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari, come la madre Doria Ragland.

A rendere ancora più forti i rumors di una netta separazione tra le due coppie reali è anche l’episodio legato all’uscita di Meghan ed Harry dalla Royal Foundation che i giovani principi crearono nel 2009, decidendo di portare avanti in maniera autonoma le proprie azioni benefiche. In futuro si avranno sicuramente notizie più certe sul trasferimento imminente dei duchi di Sussex.