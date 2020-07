Fred De Palma e Ana Mena, gelo tra i due: il retroscena a "Battiti Live"

Ana Mena e Fred De Palma hanno acceso il gossip e in molti si domandano cosa stia accadendo tra loro. Reduci dall’enorme successo dello scorso anno, quando “Una volta ancora” – certificato cinque volte Platino – ha spopolato nelle radio e ha tenuto compagnia sotto l’ombrellone, ora stanno solleticando la curiosità dei fan, dopo l’esibizione a “Battiti Live“.

La coppia si è presentata sul palco della kermesse musicale estiva e ha fatto partire un vero e proprio caso mediatico che è destinato a riecheggiare sul web per qualche tempo ancora, finché la questione non sarà chiarita. Al momento comunque non sembra che i due abbiamo rilasciato dichiarazioni in merito.

Battiti Live, lo strano caso di Ana Mena e Fred De Palma

A Battiti Live, dicevamo, Fred De Palma ha proposto nuovamente la hit tormentone della scorsa estate, “Una volta ancora” appunto, ma ecco che Ana Mena non si è presentata sul palco insieme a lui al contrario di ciò che i fan si sarebbero aspettati, lasciando De Palma solo soletto durante tutta l’esibizione. Il pubblico è impazzito e si è iniziato a domandare il perché di questo comportamento, soprattutto sapendo che la cantante era dietro alle quinte del programma.

L’estate passata sono usciti gossip che li vedevano vicini come coppia, ma è stato lo stesso De Palma a smentire tutto e a ribadire che con Ana l’affinità si limitava solo alla musica, nessun flirt sentimentale, solo tanta sintonia a livello artistico. Una secchiata di acqua gelata che spense il fuoco della curiosità, per buona pace dei loro fan.

Dopo questo comportamento, però, il sospetto che sia stato provocato da qualcosa che va oltre il rapporto professionale, è tornato prepotentemente sulle bocche di molti e stavolta vedremo se i diretti interessati vorranno rilasciare qualche dichiarazione in merito. Nelle ultime ore, sembra che la scelta di non esibirsi insieme sia stata un’imposizione delle case discografiche e quindi nulla di personale tra i due.