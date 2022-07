Fratelli Bianchi, la notizia improvvisa sulla mamma: "Un infarto.."

Ascolta questo articolo

In Italia ci sono fatti di cronaca che non smettono mai di far parlare la pubblica opinone, anche dopo che avvengono le sentenze. Tutti ricorderanno quanto successo la notte del 6 settembre 2020 a Colleferro, vicino Roma, dove il giovanissimo Willy Monteiro Duarte venne brutalmente assassinato in largo Santa Caterina. Il ragazzo stava cercando di allontanare da una rissa un suo compagno di classe, quando all’improvviso arrivarono i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, che lo avrebbero pestato a calci e pugni.

Per loro la vicenda non è finita bene, perchè sono stati riconosciuti colpevoli e quindi condannati lunedì scorso all’ergastolo. Una sentenza che ha trovato d’accordo anche i famigliari della vittima, assassinata in una maniera orrenda davanti a tutti. Secondo gli avvocati difensori si tratterebbe però di una sentenza “ingiusta”. “È una sentenza ingiusta, non ce l’aspettavamo: sono stati condannati a furor di popolo” – così hanno commentato i fsmigliari dei Bianchi. Ma in queste ore si è diffusa una notizia che riguarda i famigliari dei Bianchi.

“Gli piglia un infarto”

Neanche i legali di Marco e Gabriele sono contenti di come sia andata la sentenza, in quanto anche essi sono convinti che si sia trattato di una sentenza “mediatica”, questo visto e considerato che la vicenda ha avuto una vasta eco sui media di tutta Italia. “Siete su tutti i giornali. Nemmeno se fosse morta la regina” – così aveva commentato la mamma dei Bianchi all’epoca dei fatti.

I legali deputati alla difesa dei Bianchi affermano inoltre che uno dei fratelli, Gabriele in particolare, non avrebbe proprio toccato Willy quella notte, mentre Marco ha dichiarato di “averlo colpito nella parte frontale a sinistra, dove già era presente una lesione: se c’è stato un solo colpo mortale, perché infliggere due ergastoli?” – così ha commentato il legale che segue i fratelli Bianchi, per il quale ci sono ancora delle incongruenze nella vicenda.

Nel frattempo si è appreso di come la madre di Marco e Gabriele abbia detto che il padre dei due non si è presentato in carcere “sennò gli piglia un infarto” – così ha dichiarato la madre dei Bianchi. “Altro che sentenza mediatica, quella di Willy è il risultato di un solidissimo impianto accusatorio, costruito da tutto l’ufficio del pubblico ministero. I dottori Paoletti, Brando e Taglialatela hanno fatto un lavoro straordinario, scrupoloso, faticoso” – queste le parole dell’avvocato di parte civile, Massimo Ferrandino.