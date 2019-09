Frasi shock di Fabio Volo contro Ariana Grande: "Sono preoccupato per le mie figlie"

Durante il programma “Volo del Mattino”, sulle frequenze di Radio Deejay, il conduttore Fabio Volo ha attaccato con affermazioni durissime la giovane popstar Ariana Grande cosi da lasciare senza parole i numerosi ascoltatori. Le dichiarazioni dello scrittore hanno sconvolto non solo la radio ma anche il popolo del web che si è giustamente schierato a favore della cantante.

La giovane popstar, nonostante la sua tenera età, ha conquistato attraverso il suo grande talento le classifiche musicali di tutto il mondo e grazie alla sua popolarità è stata proclamata come la “regina di Instragram” in quanto è la donna più seguita sul social al mondo. Il suo carattere solare e genuino è il suo elemento di forza che ha permesso a molte ragazze (e ragazzi) di immedesimarsi in lei e trovare la forza per superare le loro difficoltà.

La diatriba ha inizio quando Volo racconta di una sua vacanza in Australia dove, durante un’esercitazione in palestra, incrocia un video di Ariana Grande precisamente il brano intitolato “7 rings” considerandolo del tutto inappropriato per una ragazzina che sembra abbia 15 anni. Immediatamente il conduttore radiofonico viene corretto sull’età della giovane cantante che ad oggi ha 26 anni ma Volo continua imperterrito: “Se io vado a una festa e una viene vestita così io dico ‘ma chi è sto putt***ne?’. A Brescia avremmo detto: ‘Come si è intro**ta’. Le donne sono come i fiori, in base ai colori e ai profumi attirano un certo tipo di uomo. Se tu hai paura, perché sei insicura e quindi esageri con la sensualità attirerai solo gente che ti vuol sdraiare”.

Dopo queste prime affermazioni, la collega tenta di interromperlo ma con scarsi risultanti infatti nonostante tale richiamo Volo insiste e aumenta la dose affermando: “Mentre io corro ‘sta ragazzina è a quattro zampe, detto anche dog style, che muove il c**o e fa ‘Lo voglio, lo prendo’. Tutto il video era un richiamo sessuale, lei parla alle dodicenni, decenni. Pensa io, padre di due femmine, vado al lavoro e faccio le mie cose mentre una società mi sta ‘imputt****do le figlie’. Ma non è possibile sia legale, che una per cantare si metta a quattro zampe, vestita da mignott* e muova il cul* facendo “I want it, I got it…”.

Tutti questi commenti hanno fatto immediatamente il giro del web cosi il nome di Fabio Volo è entrato nella trending topic su Twitter superando più di 8mila post. Gli utenti dei social hanno definito il conduttore come un maschilista e moralista e, considerando la matura età di Volo, il suo atteggiamento e la sua condotta sono difficilmente perdonabili. Tra i commenti più agguerriti spiccano quelli dei cosiddetti “Arianators” ovvero i seguaci di Ariana Grande che hanno non solo difeso la loro beniamina ma tutte le donne in generale, che devono sentirsi libere di mostrarsi come preferiscono cosi da scegliere con libertà il proprio look e la propria strada.

Naturalmente ogni cantante vive la propria musica come meglio crede cosi da percorrere le scelte che meglio rappresentano l’immagine dell’artista che deve essere sempre libero/a di raffigurarsi al meglio. Nessuno dovrebbe mai essere giudicato per l’abbigliamento che indossa o per la propria immagine che rappresenta, perchè dietro a un vestito c’è sempre una persona che nutre un’anima ricca di fragilità o di forze.

Il brano, tanto criticato da Volo, risulta essere un inno all’emancipazione femminile dove Ariana Grande si mostra essere una donna forte che può comprare da sola tutto ciò che desidera e vivere serenamente anche senza la presenza di un uomo. Nel video la cantante presenta al mondo tutte le sue amiche cosi da onorare la loro amicizia rappresentata, per l’appunto, da sette anelli che raffigurano il loro legame indissolubile. La popstar, fin dai suoi primi esordi, ha sempre lottato contro il pregiudizio e la predominazione cosi da schierarsi dalla parte dei più deboli e contrastare qualsiasi forma di violenza.

Molti si chiedono se le dichiarazioni di Volo siano arrivate fino in America e molti utenti social desiderano una replica della cantante in grado di zittire le malelingue. Al momento, nonostante le condivisioni e la popolarità dei post a favore della cantante, non è arrivata nessuna risposta da parte di Ariana Grande e se arriverà di certo non sarà un bel momento per Fabio Volo che già dovrebbe scusarsi in anticipo.