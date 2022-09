Franco Terlizzi, dal carcere ai domiciliari: i motivi della scarcerazione

Ascolta questo articolo

Franco Terlizzi ha partecipato come naufrago ad una passata edizione de “L’Isola dei Famosi“, il reality show in onda sulla rete ammiraglia Mediaset e si era fatto conoscere dal grande pubblico di Canale 5 che lo seguiva con tanto affetto alle prese con le difficili condizioni di sopravvivenza che l’isola offre, volta per volta, ai suoi ospiti.

Giorni fa, però, precisamente il 6 settembre scorso, l’ex pugile è stato arrestato con l’accusa di essere il prestanome di un boss della ‘ndrangheta. La notizia si è sparsa a macchia d’olio e ha lasciato senza fiati tutti coloro che lo hanno seguito con tanto affetto durante le sue apparizioni televisive. Anche il figlio Michael Terlizzi non ha esitato nemmeno un istante a prendere le difese del padre. Insieme a lui sono state arrestate altre 12 persone, sempre in un’operazione contro la ‘ndrangheta.

Terlizzi, dal carcere ai domiciliari: ecco i motivi

Sembra al momento che le cose per Terlizi si stiano mettendo bene, dopo il grande spavento per l’arresto effettuato qualche giorno fa dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e della Guardia di Finanza di Milano e Pavia. In molti ora si chiedono cosa abbia fatto cambiare idea circa la decisione di tenere in carcere Terlizzi.

Così come riportato dal sito “Gossip e Tv“, l’ex pugile sarebbe stato scarcerato grazie al pronto intervento dei sui legali Marcello Perillo e Antonino Crea che avevano contestato sia il provvedimento di fermo che la richiesta d custodia cautelare in quanto non ci sarebbe nessun pericolo di fuga.

Intanto la carrozzeria è stata posta sotto sequestro, e proprio lei sarebbe stata la causa dell’arresto di Terlizzi, in quanto l’ex naufrago è stato accusato di intestazione fittizia. Al momento è pronto a lottare con le unghie e con i denti per dimostrare la sua innocenza attorniato dai suoi affetti che non l’hanno mai lasciato solo.