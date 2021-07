Franco Oppini e Ada Alberti, passione irrefrenabile: per quante ore al giorno lo fanno

Franco Oppini e Ada Alberti sono tornati alla ribalta della cronaca rosa nazionale per alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore alla rivista di gossip ‘Nuovo’, dove hanno svelato il loro elisir d’amore. L’ex marito di Alba Parietti e l’astrologa ospite dei programmi di Barbara d’Urso sono una coppia inossidabile ormai da molti anni.

La coppia si è unita in matrimonio nel 2003. Sono passati dunque 18 anni e la loro unione va a gonfie vele. Ma qual è il segreto che li ha portati ad essere una delle coppie più solide dello showbiz? Stando alle rivelazioni di Oppini a Nuovo c’è davvero una ricetta segreta – e perfetta – per stare insieme così tanto tempo.

Di che si tratta? “Il nostro segreto è fare l’amore per otto ore al giorno” ha rivelato il papà di Francesco Oppini. Ma non è tutto poichè secondo il comico alla base di un rapporto ci dovrebbe essere una buona intesa. La moglie Ada sembra condividere appieno le parole dell’attore, quindi ha raccontato della passione che li ha travolti sin dal primo incontro.

“Tra noi c’è sempre stata una passione bruciante” ha rivelato la Alberti, che prosegue nel dire che ha capito sin da subito che Franco sarebbe stato al suo fianco per sempre. Il grande amore che lega la coppia ha dato loro la forza anche per affrontare pagine più tristi e dolorose della loro vita. Come ad esempio quella relativa alla morte del papà dell’astrologa.

Ada ha infatti rivelato di non aver avuto il tempo di metabolizzare la dipartita della mamma, che subito è arrivata la morte del padre. Insomma due lutti in così breve tempo non sono certo facili da affrontare. Il suo papà purtroppo è stato una delle tante vittime del Covid. Ma al suo fianco c’è sempre Franco. Oppini sembra davvero aver trovato il giusto equilibrio al fianco di Ada.