Franco Bortuzzo e il like su IG per un commento su Manuel e Lulù: "Lei lo ha scelto per avere un po’ di visibilità"

Nei giorni scorsi, con un comunicato pubblicato sul sito dell’Ansa e poi con una conferma avvenuta dai diretti interessati sui loro profili ufficiali di Instagram, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno annunciato la loro separazione dopo una breve conoscenza.

Stanno facendo discutere molto le parole di Lulù, in cui ha per l’appunto affermano di aver saputo di questa decisione solamente grazie al comunicato dell’Agenzia Nazionale. Per molti poi questa rottura viene causata da Franco Bortuzzo, suocero della principessa e papà di Manuel, ove non avrebbe mai visto di buon occhio la loro storia d’amore.

Franco Bortuzzo e il like su Instagram

Per il momento Franco non ha rilasciato un suo vero e proprio pensiero sulla rottura tra Manuel e Lulù, ma ha semplicemente messo like a un post in cui vengono espressi dei pensieri forti su di loro. Il padre del nuotatore ha infatti apprezzato una riflessione dove si dice che l’amore tra il figlio e Lulù fosse tutto costruito ad hoc dagli autori del realIty show, e di come la ragazza lo avrebbe scelto solamente per avere un po’ di visibilità.

“Da quando Manuel Bortuzzo ha dato notizia all’Ansa della rottura con Lulù, cosa che fa davvero ridere, ho letto in giro di tutto e di più. Sapete io cosa penso?” si legge in questo commento su Instagram: “Che è troppo semplice dare la colpa alla famiglia di Manuel. La verità è che quella storia non doveva partire. Prima era spinta dagli autori, poi Manuel ci avrà cavalcato l’onda, ormai nel circo mediatico del GF Vip ci era entrato. Lulù ha scelto quello che l’avrebbe messa più in luce. Gli altri non se la sarebbero calcolata di pezza”.

Sempre nello stesso commento gli attacchi non si fermano qui: “Troppo facile dare la colpa di una stupida rottura di una storia d’amore da reality alla famiglia Bortuzzo. Ma che ne sapete voi dei sacrifici che hanno dovuto fare i genitori di Manuel per stargli dietro e per aiutarlo. Che ne sapete voi dei sacrifici che devono fare i genitori per i ragazzi disabili. La verità è una sola, che non ne sapete nulla. Siete solo capaci di giudicare e basta, vorrei davvero farvi provare cosa significa solo per un giorno e allora potreste dire la vostra”.

Attualmente il signor Franco ha messo solamente like al commento di questo utente, che però sta facendo discutere sui social network più di mille parole. Questo sembra confermare ancora di più la distanza di pensiero tra i Bortuzzo ed i Selassié, ove il loro rapporto ha complicato ancora di più la loro, seppur breve, storia d’amore.