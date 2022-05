Franco Bortuzzo commenta la rottura tra Manuel e Lulù: "I mondi di questi due ragazzi sono profondamente diversi"

Ascolta questo articolo

Sono passati circa dieci giorni dalla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ma questa vicenda sta facendo ancora chiacchierare sui social network. I due, che si sono conosciuti durante la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, hanno infatti immediatamente conquistato la simpatia dei fan, ove su Twitter sono nati numerosi hashtag per la coppia.

La rottura, avvenuta improvvisamente con un comunicato pubblicato sul sito dell’Ansa, spiazza quindi i loro sostenitori. Difatti, fino a pochi giorni prima, sia Manuel che Lulù hanno sempre smentito le voci su una possibile crisi, mostrandosi sempre affiatati e uniti nel continuare la loro conoscenza.

Franco Bortuzzo rompe il silenzio

Per molti dei loro sostenitori, e come fatto capire senza peli sulla lingua dalla principessa, la colpa di questa rottura sarebbe da additare unicamente alla famiglia di Manuel. Lulù, con vari post pubblicati su Instagram, ha immediatamente discolpato il nuotatore per come sono andate le cose, rivelando che persone terze avrebbero fatto di tutto pur di far finire la loro storia d’amore.

Le accuse piovute nei confronti di Franco Bortuzzo sono piuttosto chiare e il diretto interessato, in una intervista al settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti, si allontana dalle critiche: “Non voglio alimentare il gossip, dunque non commento. Posso dire che mi sta a cuore la felicità di Manuel e che io lo sostengo sempre nelle sue scelte. Quella di porre fine alla relazione con Lulù, da ragazzo maturo e responsabile quale è, l’ha meditata da tempo. Manuel ha 23 anni: è comprensibile che voglia vivere ogni esperienza, ma i mondi di questi due ragazzi sono profondamente diversi“.

Tra l’altro Manuel, durante la presentazione del documentario “Rinascere” dedicato alla sua vita, ha rifiutato di rispondere a una domanda su Lulù: “Questa è una domanda che in questo contesto la vedo poco adatta, magari in un altro contesto si potrà fare. Entriamo nel privato di una situazione che se anche vissuta pubblicamente, non è il caso di affrontare qui”.