Franco Bortuzzo attacca "Novella 2000": "È una crociata contro di noi". Il settimanale ribatte: "Abbiamo gli audio"

Ascolta questo articolo

In questi giorni Franco Bortuzzo ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Novella 2000“, uno dei magazine di gossip più famosi del nostro paese diretto da Roberto Alessi. Chiacchierando con il giornalista, il papà di Manuel ha voluto parlare dell’avventura vissuta dal figlio nella Casa più spiata d’Italia.

Un po’ andando contro le parole di Manuel, il papà ha affermato che per il nuotatore non è stata una esperienza molto positiva quella vissuta nella Casa del “Grande Fratello Vip“, sottolineando come stare al centro dell’attenzione non sia stata una situazione facile da vivere per lui. Successivamente lancia una frecciatina nei confronti di Lulù, rivelando di essere felice nell’aver lanciato un campanello di allarme.

Lo scontro tra Franco Bortuzzo e il settimanale “Novella 2000”

Nelle ultime ore però Franco ha pubblicato una storia su Instagram, accusando la rivista di aver distorto la sua intervista: “False interviste distorte da passaggi di parole tra articoli vari non veritiere. Ma quando finirete la crociata nei nostri confronti? Credo ci sia un limite a tutto. Fatevi un ragione di vita e godetevela. Rispetto e non alimentate odio inutile”.

Il settimanale però respinge le accuse del papà di Manuel, affermando di avere delle prove audio che confermano le sue dichiarazioni: “A travisare le dichiarazioni di Bortuzzo non può essere stata proprio Novella, che ha verificato più volte le registrazioni audio con il materiale andato in stampa. È vero che, talvolta, il parlato ha un effetto inaspettato quando lo si trasferisce per iscritto, ma data l’amicizia di Novella con Manuel Bortuzzo e il papà Franco, la nostra testata non avrebbe avuto motivo di usare persone che ha sempre sostenuto per soddisfare la sete di polemiche della Rete”.

Infine, come si può leggere nel comunicato pubblicato nel loro sito, la rivista con Roberto Alessi ha contattato personalmente Franco Bortuzzo per rettificare qualcuna delle sue precedenti esternazioni, ma avrebbe immediatamente declinato l’invito.