Franceska Pepe, le pesanti accuse del suo ex e quel retroscena inedito

Non si smette mai di parlare di Franceska Pepe. L’ex partecipante al quinta edizione del “Grande Fratello Vip” continua a far parlare di sé, nonostante sia stata eliminata già qualche settimana fa a causa del suo temperamento, creando non pochi dissidi all’interno della casa. Dopo la sua eliminazione, la Pepe è stata poi ospite di diverse trasmissioni, come “Live Non è la d’Urso”.

Proprio nel programma di Barbara D’Urso, la modella ha trovato terreno fertile per una diatriba con Mila Suarez. L’ex di fidanzata di Alex Belli infatti, aveva aspramente accusato la Pepe di aver vissuto un periodo, anche abbastanza lungo, a casa sua e soprattutto a sue spese.

Franceska non ha rinunciato alla polemica, decidendo dunque di partecipare al programma, rispondendo a tono la Suarez, smentendo clamorosamente tutto quello che aveva affermato Mila. Dopo questa diatriba, la ragazza è stata di recente protagonista di una nuova polemica, questa volta generata dal suo ex fidanzato, il manager Gianluigi Tumoletti.

Il retroscena inedito della Pepe

In una recente intervista di Tumoletti, al magazine “Nuovo Tv“, il ragazzo svela un retroscena alquanto inedito, riguardante proprio la sua ex ragazza, Franceska Pepe. Sembra infatti che la modella, secondo quanto dichiarato da Gianluigi, abbia offerto dei soldi al suo ex, per tacere, affinché non riveli nulla del suo passato.

Secondo quanto riportato dunque, la Pepe avrebbe un passato coronato da una serie di episodi, che se dovessero venire a galla, danneggerebbero seriamente l’immagine della ragazza. Nel magazine si legge infatti quanto dichiarato da Tumoletti: “Franceska mi ha offerto 300 euro per stare zitto. Mi ha chiesto di sparire perché so tante cose e non vuole che io parli“. Come reagirà la Pepe a queste pesanti insinuazioni fatte nei suoi confronti? Con ogni probabilità, risponderà a tono a queste accuse.