Franceska Pepe contro Francesco Oppini e Andrea Zelletta

La modella ed influencer Franceska Pepe è stata sembra ombra di dubbio una delle concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip” che ha fatto più parlare e discutere di sè sia all’interno della casa più spiata d’Italia,che al di fuori del programma televisivo, per la sua personalità e i modi di fare del tutto irriverenti e fuori dagli schemi.

La Pepe, pur essendo stata molto apprezzata dai telespettatori e dal web, è stata però la seconda eliminata del reality show di Canale 5, nel corso della settima puntata del programma televisivo. Attraverso una lunga ed esclusiva intervista per il sito comingsoon.it la modella ha espresso le sue irriverenti opinioni riguardo ai concorrenti rimasti ancora in casa.

Franceska, nello specifico, ha parlato di due concorrenti con i quali non è andata molto d’accordo nel corso del reality show e con cui hai vissuto dei veri e propri litigi: il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, Francesco e l’ex tronista del dating show “Uomini e Donne” Andrea Zelletta.

Secondo la modella Francesco assomiglierebbe infatti ad un fenicottero rosa, mentre invece Andrea le ricorderebbe un bambino che viene scoperto con le mani dentro la marmellata. Queste le sue parole: “Chi mi sta più antipatico tra Francesco Oppini ed Andrea Zelletta? Qua se la dovrebbero sicuramente giocare ai rigori“.

Franceska ha invece sottolineato che dovrebbe vincere il programma televisivo il concorrente con il quale ha più litigato e discusso durante la sua permanenza nella casa: il noto influencer Tommaso Zorzi. La modella ha infine concluso l’intervista parlando dei suoi progetti futuri e sottolineando di essere pronta ad affrontare qualsiasi nuova esperienza lavorativa, televisiva e non. Queste le sue parole: “Qualsiasi cosa che mi faccia vivere serena“.