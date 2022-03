Francesco Zangrillo ex della d’Urso rompe il silenzio: "Sono deluso, ha detto bugie"

La vita sentimentale di Barbara d’Urso è sempre apparsa come un miraggio. La conduttrice campana ha preservato la sua vita privata, mettendosi in mostra solo per il suo lavoro. Per tanti anni è stata single, dove le sono stati affibbiati diversi flirt. Nulla mai è stato confermato. Lo scorso anno però qualcosa è cambiato, difatti nella sua vita è arrivato il broker assicurativo, Francesco Zangrillo.

I due sono stati più e più volte paparazzati insieme, con la stessa Barbara che in un’intervista parlava di un corteggiatore particolare nella sua vita. Adesso, a distanza di qualche mese, la conduttrice ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo, ha confessato di essere tornata single. La d’Urso ha ribadito di avere avuto un corteggiatore, ma che era in prova. La prova, di fatto, non sarebbe stata superata.

Dopo le parole pronunciate da Barbara, Zangrillo per la prima volta in assoluto è intervenuto e ha rotto il silenzio circa la sua relazione con la conduttrice. L’uomo ha rilasciato un’intervista al magazine Chi, nella quale si dice deluso e amareggiato. Stando alle sue parole, tra Zangrillo e la d’Urso ci sarebbe stata una vera e propria storia d’amore, forte e intensa, durata circa un anno. Non una prova di corteggiamento come sostiene la conduttrice.

Addirittura ci sarebbero state le consuete presentazioni in famiglia, con Barbara che avrebbe conosciuto i tre figli del broker, nati da un precedente matrimonio. Secondo Zangrillo, le parole della conduttrice sarebbero da ricondurre a una sorta di vendetta da parte sua, per come si è conclusa la relazione, anche se si sarebbero lasciati di comune accordo.

“Sono stato con Barbara per un anno. E quello che a me davvero secca, è che i miei tre ragazzi mi hanno fatto presente che era stata detta questa cosa e c’erano rimasti male. Molto probabilmente non sono stati accettati nella maniera giusta i motivi della fine. Ci siamo lasciati di comune accordo; io volevo un rapporto di coppia normale, non volevo pubblicità, ma neanche vivere nel segreto di Pulcinella“, queste le dichiarazioni dell’uomo.

Zangrillo voleva una relazione alla luce del sole e non vivere all’ombra della conduttrice. Quando questa esigenza è venuta fuori pare che la magia tra i due sia finita e con essa la loro relazione. Le parole di Francesco sono chiare, chissà se la d’Urso non interverrà ancora per replicare al suo ex.