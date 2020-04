Francesco Totti su "Tik tok", merito della figlia Chanel

Francesco Totti, ex calciatore e dirigente della “Roma“, amato e osannato dalla sua gente, che per una carriera intera ha indossato sempre e solo una maglia: quella della “Roma”; è apparso su “Tik tok“, l’applicazione che sta spopolando tra i giovani. Il merito di ciò è di Chanel, secondogenita di Francesco e Ilary Blasi, la quale è sbarcata su “Tik tok” vantando un numero di seguaci da far invidia addirittura a Giulia De Lellis.

Chanel in poco tempo ha conquistato tutti, chioma lunga e bionda, fisico asciutto e snello, la piccola Totti è la fotocopia di mamma Ilary. La ragazzina, che compirà 13 anni il prossimo 13 maggio è seguita da 21.3mila followers ed è molto attiva sull’applicazione. Chanel posta video mentre balla da sola o con le amiche, ma soprattutto mentre si muove a passo di danza, in famiglia.

E proprio il ballo fatto con papà Francesco, ha subito fatto il giro del web e mandato in visibilio i numerosissimi fan dell’ex calciatore. Nello specifico, in video non appaiono solo Francesco e Chanel, ma anche Christian e Isabel, rispettivamente primogenito e terzogenita di Totti e Ilary, che stanno insieme da quasi 20 anni e hanno appunto tre splendidi figli.

Francesco e i suoi cuccioli si divertono a passo di danza, conquistando tutti, a tal punto che c’è chi grida già a gran voce che “Er Pupone” venga nominato ballerino dell’anno. Chanel inoltre si diverte molto anche con la sorellina più piccola, Isabel, mentre di mamma Ilary non vi è traccia. La conduttrice ha deciso di sparire per un po’ dai social e così lascia che sia Francesco ad esibirsi con i figli. In questo periodo di quarantena forzata, la famiglia Totti vive serena in casa tra balletti su “Tik tok” e dirette Instagram del “capitano”.

L’appuntamento con Totti su Instagram è ormai diventato fisso e ciò ha portato i numerosissimi fan “dell’ottavo re di Roma” a scoprire nuovi aneddoti celati dietro il suo addio al calcio giocato, difatti Francesco ha da sempre confessato che non era lui a voler smettere di giocare, ma è stata la società che lo ha spinto a ciò, aggiungendo inoltre che quando accompagna Christian a Trigoria, lo lascia fuori e non entra perché Totti da quando ha smesso di giocare, non ha mai più messo piede a Trigoria.