Negli ultimi giorni si è parlata di una presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il tutto è iniziato dalle voci rilasciate dal sito del “Corriere della sera”, ove si legge che l’ex conduttrice del “Grande Fratello Vip” avrebbe tradito il “Pupone” con un suo collega televisivo.

Un po’ per ripicca quindi Totti, dopo aver saputo del tradimento di Ilary Blasi, avrebbe fatto lo stesso. Attualmente è ignoto il nome dell’uomo con cui la showgirl avrebbe tradito il marito, dopo vent’anni d’amore e diciassette di matrimonio e tre figli (Cristian, Chanel e Isabel). Mentre su Francesco si è fatto il nome di Noemi Bocchi, 34enne, donna separata con due figli.

Le voci però sono state alimentate, probabilmente in maniera inconsapevole, dalla stessa Ilary Blasi in una vecchia intervista rilasciata alla rivista “F“, diretto da Luca Dini, in cui non ha escluso clamorosi colpi di scena per il futuro: “Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo”.

La smentita di Francesco Totti

Dopo la linguaccia pubblicata su Instagram da parte di Ilary Blasi, anche Francesco Totti ha voluto commentare le ultime notizie uscite sul suo conto. Con precisamente quattro video su Instagram, l’ex capitano della Roma nega categoricamente di essere in crisi con l’attuale moglie.

“Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose di me e soprattutto sulla mia famiglia” afferma Francesco che poi aggiunge: “Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzioni perché di mezzo ci sono i bambini, e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire“.