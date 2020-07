Francesco Totti sirenetto a Capri: è sfida sexy con la moglie Ilary

Francesco Totti e Ilary Blasi sicuramente quest’anno sono stati costretti a rivedere i loro piani estivi. Se prima di iniziare la stagione balneare a Sabaudia, l’ex calciatore e la conduttrice si concedevano una vacanza fuori dai confini nazionali, per quest’anno il Coronavirus ci ha messo del suo e se il viaggio a Mykonos o Montecarlo è sfumato, niente paura Francesco e Ilary hanno subito trovato l’alternativa e come non ripiegare sulla magica e affascinante Capri.

A bordo di una barca di lusso, il capitano e la sua bella mogliettina si sono immortalati in pose super sexy. Entrambi hanno poi postato gli scatti sui rispettivi profili Instagram e la pioggia di like è arrivata in un attimo. Ilary poggiata ad un divanetto della barca, è stata colta mentre indossava un cappello maxi e costume da bagno abbinato, bellissima e sexy come sempre.

A farle eco ci ha pensato Totti, che sullo stesso divanetto dove pochi minuti prima era stata la moglie, ha sfoggiato un fisico mozzafiato e una posa da vero sirenetto. A vincere la gara di like è stato l’ex capitano della Roma, che ha battuto la Blasi con oltre 300mila like contro i 65mila di Ilary. Francesco è da sempre un personaggio molto amato e non solo a Roma bensì in tutto il mondo, esso è considerato un vero e proprio eroe del calcio.

Nelle foto, video e storie pubblicate dai genitori, non compaiono però Cristian, Chanel e Isabel i figli della coppia. Ilary e Francesco hanno sempre ammesso che preferiscono passare quanto più tempo possibile con i figli, ma che non rinunciano alla loro intimità e dunque con molta probabilità avranno lasciato a casa i ragazzi, magari in compagnia dei nonni e si sono concessi un romantico weekend nella meravigliosa Capri.

Francesco dopo l’addio al calcio e la parentesi amara come dirigente della Roma, ha aperto una sua agenzia, la CT10, ed è impegnato alla ricerca di nuovi e giovani talenti nel mondo del pallone. Ilary invece con ogni probabilità nella prossima stagione tornerà in televisione e sempre più insistenti si fanno le voci della conduzione de “L’isola dei famosi”, con il posto lasciato vacante da Alessia Marcuzzi. Visto che gli impegni sono tanti, come non rilassarsi prima al largo dell’isola di Capri.