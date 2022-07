"Francesco Totti si candida?": lo scoop choc sul bomber è appena arrivato, fan in delirio

Ascolta questo articolo

A poche settimane da un’altra clamorosa notizia, quella dell’annuncio ufficiale della separazione dalla moglie Ilary Blasi, arriva un’indescrezione altrettanto sorprendente. Francesco Totti sarebbe pronto a catapultarsi verso nuove avventure, giunto alla soglia dei 46 anni è pronto per questo nuovo passo.

Era da tempo che l’ex capitano della Roma era stato visto orbitare intorno agli ambienti del Pd, ma sembravano essere più che altro appuntamenti disinteressati. In realtà, è proprio di poco fa l’ultima clamorosa novità su Francesco Totti e questa volta il gossip non c’entra nulla: ecco di cosa si tratta.

Ecco l’annuncio

Dopo una vita nel mondo del calcio, prima nelle vesti di calciatore e in quelle attuali di dirigente della Roma, Francesco Totti sarebbe pronto ad una nuova avventura lontana dal rettangolo verde. Qualcuno ha diffuso la clamorosa indiscrezione secondo la quale il ‘Pupone‘ sarebbe molto apprezzato da alcuni ambienti della politica romana, tanto da poter essere candidato.

In vista delle elezioni di fine settembre, tra le fila del Partito Democratico si è fatto il nome dell’ex capitano della Roma come figura candidabile per un posto in Parlamento. Sicuramente la sua popolarità non sarebbe da sottovalutare per ottenere consensi e, d’altra parte, si è ormai sdoganato da tempo il fatto che si tuffino in politica personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo o dello sport.

A rivelare la clamorosa indiscrezione è stato il quotidiano ‘Il Tempo’, il quale, con un taglio decisamente ironico, ha contrapposto la vicinanza di Ilary Blasi alla destra berlusconiana, essendo dipendente Mediaset e amica di Silvia Toffanin, moglie di Pier Silvio Berlusconi, ad eventualmente quella di Totti alla sinistra del PD dove, a quanto pare, qualcuno avrebbe dichiarato entusiasta: “Candidiamo Totti alle prossime elezioni politiche con il Pd“. Chi sa che non ci sia un fondo di novità in questa storia, sicuramente non mancherebbe molto prima di scoprirlo, il 25 settembre non è poi così lontano.