Francesco Totti: "Quarto figlio? Ci stiamo provando"

Durante la presentazione del nuovo libro di Paolo Condò, al centro congressi “La nuvola“, dal titolo “La storia del calcio in 50 ritratti“, uno degli ospiti è stato Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso e il giornalista sportivo sono legati da una profonda amicizia, difatti il libro “Un capitano“, che racconta la vita di Totti è stato scritto a quattro mani proprio con Condò.

Durante la presentazione, Totti si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore nei riguardi di sua moglie Ilary Blasi. Incalzato dalle domande di Walter Veltroni sulla sua vita privata, il “pupone” ha dichiarato: “Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, capire tante cose, mi ha dato tre perle. Io devo tutto a Ilary, lei è il mio braccio sinistro“.

Francesco e Ilary vivono una bellissima storia d’amore che dura ormai da quasi venti anni. Calciatore e capitano della “Roma” lui, letterina di “Passaparola” lei, si conobbero ad una festa come più volte dichiarato -anche se lui l’aveva già adocchiata in televisione- e da lì pian piano nacque il loro amore, che li ha portati a sposarsi quattordici anni fa e dalla loro unione sono nati tre figli, Christian, Chanel e Isabel.

Sono una delle coppie più belle e longeve appartenenti al mondo dello spettacolo e Francesco non ha mai nascosto il desiderio di avere un quarto figlio, quella più reticente è sempre stata Ilary e proprio durante l’evento al centro congressi, in merito alla questione Totti ha dichiarato: “Il quarto figlio? Da solo no, ma sto riuscendo a portarla in quella strada. Devo trovare il momento giusto“.

Insomma ancora una volta Francesco non ha nascosto il desiderio di un altro figlio, lui che ha sempre raccontato di volere una vera e propria squadra di calcio e chissà che Ilary finalmente non si senta pronta ad allargare ancora una volta la famiglia. D’altronde da un amore così bello non possono che nascere cose belle.