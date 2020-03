Francesco Totti in quarantena: “A casa mia mi sento un ospite”

In questo periodo a causa dell’emergenza sanitaria coronavirus, tutti gli italiani sono costretti a restare a casa. Molte sono le iniziative che personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e dello sport stanno prendendo per intrattenere i loro fan, le dirette Instagram avvengono tutti i giorni da parte di un solo personaggio o più insieme che interloquiscono, ridono, scherzano e invitano i loro followers a restare a casa.

Questa volta è toccato a Francesco Totti scendere in campo. L’ex capitano e dirigente della Roma è stato citato da Diletta Leotta nel suo programma Instagram in collaborazione con Dazn, “#Dazncalling“, il ‘pupone’ è intervenuto direttamente da casa sua e ha ripercorso i momenti più belli della sua carriera. Francesco ha ricordato la vittoria dello scudetto con “L’A.S. Roma” – l’unica maglia che abbia mai indossato nella sua carriera e l’amore eterno che ha giurato alla sua gente – e la coppa del mondo con la nazionale a Germania 2006.

Totti ha ripensato al periodo buio legato al brutto infortunio subito nel febbraio del 2006 durante Roma-Empoli, pochi mesi prima dell’inizio del mondiale; l’operazione d’urgenza, la paura di non riuscire ad esserci in Germania e il recupero lampo che in tempi record lo riportò in campo con il pallone tra i piedi e lo rese uno degli eroi di quel mondiale che condusse gli azzurri ad alzare la coppa sopra il cielo azzurro di Berlino. Per Francesco è stata fondamentale la vicinanza della sua famiglia, sua moglie Ilary Blasi e i loro bambini.

Il pupone ha poi scherzato sulla quarantena che sta vivendo e con l’ironia che da sempre lo contraddistingue ha ammesso di essere un ospite in casa di Ilary. Francesco si sta godendo la sua famiglia, sua moglie Ilary Blasi e i loro bambini Christian, Chanel e Isabel, ammettendo che da attaccante è passato ad essere difensore. Alla domanda della Leotta su come sia lo schieramento in casa Totti in questo periodo di reclusione forzata, Francesco ha ammesso: “”Lo schieramento di casa Totti mi vede in difesa, come la maggior parte dei mariti italiani. Stai a casa ma è come se fossi un ospite. Quando incontro Ilary durante la giornata, la saluto dicendole ‘Buonasera signora, tutto bene? Le serve qualcosa?’“.

Il divertimento di questo momento è stato apprezzato da tutti i fan del pupone che da sempre lo amano e lo sostengono, definendola l’ottavo re di Roma, una vera e propria istituzione. Ilary e Francesco formano una delle coppie più belle e longeve appartenenti al mondo dello spettacolo, stanno insieme da quasi 20 anni e dopo un matrimonio e tre figli dimostrano ancora di amarsi come il primo giorno.

Totti è poi tornato serio e ha invitato tutti gli italiani a restare a casa e rispettare le poche regole imposte dal Governo: “Aiutiamoci tutti insieme e rimaniamo a casa, mi raccomando. Le giornate sono abbastanza lunghe, però ci diamo da fare e cerchiamo di intrattenere i bambini, di giocare con loro, di fare sport, di cucinare“.