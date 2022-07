Francesco Totti – Ilary Blasi, dopo l’annuncio della separazione, la reazione di Chanel ha sconvolto tutti

Ascolta questo articolo

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato“. Con questa frase Ilary Blasi nella serata di ieri ha rilasciato un comunicato con il quale ha informato gli italiani della fine del suo matrimonio con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Si è trattato di un fulmine a ciel sereno, la notizia del comunicato era circolata sin dal pomeriggio dell’11 luglio. L’ufficialità della separazione è arrivata attorno alle ore 19:00.

Nonostante i due avessero provato a smentire la crisi di coppia negli scorsi mesi, in queste ore è arrivato il comunicato congiunto che conferma i sospetti. La notizia era stata già lanciata da Dagospia alcuni mesi fa, quando la crisi sembra fosse ancora all’inizio. Totti ha comunicato di aver fatto di tutto per poter salvare il matrimonio, ma purtroppo senza riuscirci. E i figli hanno avuto delle reazioni particolari, in particolare Chanel.

Cosa ha fatto Chanel Totti

Ogni separazione, come si sa, ha un impatto molto forte sui figli delle coppie che compiono questo doloroso passo. Ilary e Francesco hanno tre figili, Cristian, Chanel e Isabel. Cristian è il più grande, mentre Chanel la secondogenita. Proprio lei si è resa protagonista di un episodio che ha fatto subito molto riflettere i fan.

La ragazza non è più raggiungibile sui social, in particolare su TikTok. Non si sa se si è cancellata proprio alla vigilia dell’annuncio della separazione tra i suoi genitori. Chanel ha 15 anni e ultimamente aveva aperto un profilo su Tik Tok dove era segutissima, con circa 100mila follower all’attivo.

Nei giorni scorsi a Barcellona insieme al fratello Cristian, Chanel aveva pubblicato un video che la ritraeva insieme a lui. Video ad oggi scomparso insieme a tutti quelli da lei caricati sul profilo ufficiale. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere i motivi che hanno portato Chanel ad essere irragiungibile sui social.