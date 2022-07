Francesco Totti, il messaggio dell’ex marito di Noemi: parole che lasciano il segno

Ascolta questo articolo

A pochi giorni dall’annuncio della separazione dalla moglie Ilary Blasi, su tutti i giornali di gossip spopola la notizia della nuova fiamma di Francesco Totti. Si tratta di Noemi Bocchi, la bellissima 34enne romana, già moglie dell’imprenditore e team manager Mario Caucci. Proprio quest’ultimo ha espresso parole al veleno nei confronti della nuova fiamma dell’ex capitano della Roma.

Come noto, la crisi tra Totti ed Ilary andava già avanti da molto tempo, lo scorso febbraio il ‘Pupone’ fu costretto ad intervenire per spegnere tutte quelle voci sul loro conto. Ma fu solo un atto dovuto per salvaguardare i figli, già allora pare avesse intrapreso la relazione con la sua nuova fiamma, e Mario Caucci si espresse in questi toni: vediamo cosa dichiarò.

Le parole di Mario Caucci

Se Ilary Blasi ha preferito ‘scappare’ in vancanza in Africa per sfuggire a questo caos mediatico già preventibaile, l’ex campione giallorosso è rimasto a Roma. Dove probabilmente si starà facendo consolare dalla dolce compagnia della sua nuova fiamma Noemi Bocchi, che spicca tra l’altro per l’innegabile somiglianza con l’ex moglie.

La bellissima 34enne è laureata alla Lumsa in Economia Aziendale e Bancaria e svolge la professione di flower designer. Inoltre, ha alcune passioni in comune con Totti, come quella per il padel e, ovviamente, per il calcio, si ricordi che qualche mese fa è stata beccata allo stadio a poche file di distanza proprio dall’ex capitano della Roma.

Ad ogni modo pare che l’ex marito della Bocchi si sia pronunciato con parole non particolarmente felici nei suoi confronti, in tono piuttosto ironico beffardo: “Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione”. Vedremo se le parole di Caucci troveranno conferma o se sono dettate solo da un po’ di risentimento.