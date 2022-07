Francesco Totti, il gesto clamoroso per riconquistare Ilary Blasi

Ascolta questo articolo

“Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”, canta Venditti. E come non dargli torto? L’amore, il sentimento dei sentimenti, non conoscere regole, va al di fuori di ogni schema, colpisce inaspettatavamente e altrettanto inaspettatamente ricolpisce.

E chissà che questo non accada proprio tra Ilary Blasi e Francesco Totti; il re e la regina di Roma, come i tifosi della Roma li definivano. Una coppia, la loro, tra le più amate e invidiate del mondo dello spettacolo.

Cosa sta accadendo

Sono passati pochi giorni dall’11 luglio, giorno in cui i fan sono rimasti letteralmente sconvolti da un comunicato disgiunto con cui Ilary e Francesco annunciavano la fine del loro matrimonio dopo 17 anni ma la loro è stata sempre vista come una favola, al punto che in tantissimi sperano in un lieto fine. Fonti vicine a Totti, che conoscono bene il Pupone, riferiscono che la coppia era in crisi già da diversi mesi e che l’ex capitano abbia cercato in tutti i modi di salvare il suo matrimonio, piuttosto che giungere alla separazione. E si mormora anche che Francesco vorrebbe a tutti i costi riconquistare la sua Ilary, nonostante sia stata proprio la conduttrice a volere la rottura definitiva.

Ma i colpi di scena potrebbero essere dietro l’angolo. In questi giorni, infatti, Ilary ha condiviso con i suoi followers su Instagram una foto che è stato interpretata da molti come un messaggio in codice nei confronti dell’ormai ex marito. Nello scatto si vede la Blasi con accanto una foto incorniciata, nella loro casa a Roma, in cui è sempre lei la protagonista, indossando una divista. Cosa vorrebbe comunicare?

E mentre Totti non si darebbe pace per la fine di un amore durato 20 anni, Ilary ha postato un’altra foto. Al suo rientro dalla Tanzania, in cui è volata con i suoi 3 figli e con la sorella Silvia, per tenerli lontani dal clamore mediatico che la notizia della separazione stava avendo in Italia, tra scatti in costume che mettono in risalto il suo fisico mozzafiato, mare e famiglia, gli occhi dei fan sono caduti su uno scatto mentre la conduttrice fa colazione, con 2 cappuccini. Ecco che in tanti si sono chiesti di chi è il secondo cappuccino e chi sarebbe seduto o seduta accanto a lei. Uno dei figli? Una sorella? Un’amica? Una nuova fiamma? O forse proprio Francesco, come sperano in moltissimi? Che quella colazione sia chiarificatrice e che ci sia tra i due un ritorno di fiamma? Per ora non ci è dato saperlo. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.