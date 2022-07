Francesco Totti ed Ilary Blasi tornano insieme, il clamoroso annuncio è arrivato in questi istanti

Ascolta questo articolo

Il comunicato della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato qualcosa che nessuno si sarebbe minimamente aspettato. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato“– questa è stata la frase usata da Ilary Blasi nel comunicato dell’11 luglio scorso in cui clamorosamente annunciava la fine di una storia d’amore durata 20 anni e con 17 di matrimonio. Durante la loro storia la coppia ha avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Il più grande come si sa gioca nella Roma, mentre la secondogenita Chanel è sparita per diversi giorni dai social dopo l’annuncio della separazione, salvo poi tornare con un messaggio su Tik Tok che ha fatto discutere molto i fan, e ci si è chiesti se la frase usata dalla giovanissima sia stata proprio rivolta al padre o comunque alla situazione tra i genitori. In queste ore sono giunte novità circa Francesco Totti e Ilary Blasi.

Totti-Blasi, cosa sta succedendo

In questi giorni non si fa altro che parlare della storia d’amore terminata tra il “Pupone” e la conduttrice Mediaset. Subito dopo la separazione Ilary è volata in Tanzania assieme ai suoi figli, questo in modo da poter staccare la spina ma anche per allontanarsi dal clamore mediatico suscitato dalla sua vicenda personale.

Una vicenda che ha avuto anche dei risvolti legale, come accade spesso in questi casi. Mentre gli avvocati di entrambi stanno continuando a lavorare sulla separazione, il gossip continua ad impazzare. E secondo quanto si apprende in queste ore potremo rivedere insieme Ilary Blasi e Francesco Totti sul piccolo schermo.

Ovviamente Blasi e Totti non torneranno fianco a fianco fisicamente in un programma tv, ma la trasmissione Blob ha deciso di dedicare loro una serata con la sua consueta vena satirica in cui si ripercorrerà tutta la storia d’amore tra i due. La puntata speciale andrà in onda sabato 30 luglio alle ore 20:00. La puntata avrà il titolo “Totti una sera a cena” nel quale ci sarà un collage di immagini della storia d’amore dell’ex bandiera della Roma e della conduttrice Mediaset in chiave ironica.