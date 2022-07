Francesco Totti e Noemi, nessuno se lo sarebbe aspettato così subito: il lieto annuncio

Ascolta questo articolo

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato“. Con questa frase Ilary Blasi nella serata dell’11 luglio ha rilasciato un comunicato con il quale ha informato gli italiani della fine del suo matrimonio con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Si è trattato di un fulmine a ciel sereno, che ha letteralmente sconvolto gli italiani e i tantissimi fan della coppia, che ormai non credevano più alla crisi dopo le varie smentite arrivate da ambo le parti.

Eppure Dagospia lo aveva annunciato qualche mese fa che i due fossero in crisi. Totti ha dichiarato di aver provato a salvare il matrimonio, ma che sopratutto per il bene dei suoi figli adesso è arrivato il momento di prendere la decisione più difficile, ovvero quella di divorziare. Dopo la notizia bomba Ilary è volata assieme ai figli in Tanzania, mentre Francesco è andato a Sabaudia per trovare relax dal clamore mediatico della vicenda. In queste ore è arrivata una notizia che riguarda proprio sia Totti che la sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi.

Il grande passo di Noemi e Francesco

Secondo quanto riferisce The Pipol Gossip, Francesco e Noemi si frequenterebbero in maniera non troppo clandestina, visto che i due erano stati già avvistati in precedenza allo stadio Olimpico in occasione di una partita di calcio del campionato italiano di Serie A. Ma erano fioccate subito le smentite di una relazione.

La testata su indicata riferisce inoltre che la crisi tra Totti e Ilary sia cominciata quando lui ha perso il papà Enzo, e quindi ha cercato conforto in una figura più giovane, appunto la Bocchi, che Totti avrebbe conosciuto su un campo di padel, sport del quale è appassionato. Da verificare la notizia che Francesco avrebbe scoperto dei messaggi inequivabili sul telefono di Ilary che indicavano come lei avesse un altro.

Noemi e Totti avrebbero inoltre fatto un passo importante. Francesco, secondo quanto riferisce TvZap, che cita The Pipol Gossip, vivrebbe in casa con Noemi da circa due mesi, fatto che sancisce la nascita di una vera e propria coppia. Anche il quotidiano Repubblica parla di una relazione che tra Francesco e Noemi sarebbe stata consolidata nel tempo.