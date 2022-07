Francesco Totti e Noemi Bocchi, il lieto annuncio è arrivato in questi istanti

Ascolta questo articolo

A distanza di neanche una settimana dall’annuncio ufficiale della separazione tra Totti ed Ilary Blasi, i giornali di gossip si sono sbizzarriti in merito ai nuovi o presunti flirt dei quali i due sarebbero protagonisti. In particolare, sembrano esserci davvero pochi dubbi sulla nuova fiamma di Totti, la bellissima Noemi Bocchi, avvistata spesso anche allo stadio a poche file dall’ex capitano della Roma.

Se per quanto riguarda la show girl non si hanno minimamente certezze, visto che sono stati fatti dei nomi sulla base sostanzialmente di ipotesi non confermate, la situazione sentimentale del ‘Pupone’ sembra essere già molto più delineata. D’altronde la relazione con la sua nuova fiamma procederebbe già da tempo: ecco le ultime novità.

Il lieto annuncio

Nelle ultime ore continua a tenere banco la presunta relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, per la quale secondo molti mancherebbe solo l’ufficialità. Se gli indizi di questa love story non mancano affatto, tutti i giornali rosa erano però alla ricerca della prova definitiva, che finalmente sembra essere arrivata.

A rivelarla è The Pipol Gossip, uno degli account instagram più accreditati per notizie del genere, il quale ha rivelato come la coppia avrebbe già fatto un passo importante per certificare la loro relazione. La notizia è davvero clamorosa, ecco lo scoop lanciato dal noto account: “Francesco, vivrebbe in casa con Noemi da due mesi, ma questa è un’altra storia, una storia d’amore che ricomincia da zero senza aggiungere altri commenti”.

In sostanza, l’ex capitano della Roma convivrebbe già da mesi con la sua nuova amata, ma non si tratta affatto di una decisione avventata considerando che la loro storia andrebbe avanti da molto: “Totti ha una relazione da più di un anno. Non si è nascosto neanche dopo aver provato a negare la rottura con Ilary: con Noemi Bocchi, la ragazza bionda inquadrata più volte due file sopra a lui all’Olimpico, fa coppia fissa”. Già a febbraio c’erano ormai pochi dubbi circa questa nuova relazione, ma Totti avrebbe preferito aspettare ancora qualche mese prima di compiere un passo così importante.