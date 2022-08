Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero un accordo: presto usciranno allo scoperto

Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è arrivata come una doccia fredda in questa calda estate italiana. Nonostante negli scorsi mesi le voci di una crisi tra i due non sono mancate, in pochi pensavano che Ilary e Totti sarebbero mai davvero arrivati a compiere il passo della separazione. E invece qualche settimana fa l'ex coppia ha annunciato la fine del matrimonio e ha fatto la sua comparsa la figura di Noemi Bocchi, nuova fiamma dell'ex capitano della Roma. La decisione di Totti di rimanere in silenzio e non confermare o smentire la sua relazione con la donna è discutibile e sicuramente fa empatizzare con Ilary in questa triste vicenda.