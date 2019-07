Francesco Totti e l’insalata di riso: il tweet che in poche ore è diventato virale

Francesco Totti, insieme alla moglie Ilary Blasi, ha deciso di trascorrere alcuni giorni a Sabaudia, la località del litorale romano dove l’ex capitano della Roma sceglie di trascorrere parte delle sue vacanze insieme alla famiglia. Un particolare, però, ha attirato l’attenzione della giornalista Maria Latella, anche lei presente nella stessa spiaggia.

Il tweet che la Latella ha lanciato sul cinguettante social, è diventato ben presto virale e ha attirato l’attenzione di tutti i fan de “er pupone” che, ancora una volta, hanno potuto confermare la grande umiltà del loro idolo. Totti, infatti ha dimostrato di essere ancora e sempre “uno di noi”.

Ecco il tweet virale su Francesco Totti e l’insalata di riso

La giornalista di Sky TG 24 e Radio 24, non appena ha notato Francesco Totti in fila sulla spiaggia per un’insalata di riso, ha voluto diffondere la notizia tramite il seguente tweet che ha ottenuto un immenso successo, fino a diventare in poco tempo, virale: “La differenza tra un grande calciatore e un grande calciatore che è anche una persona ben educata. #francescototti in fila per l’insalata riso a #LaSpiaggia #Sabaudia #carbonelli”. A corredo del post, anche la foto per testimoniare le sue parole.

Tantissime le risposte che sottolineano l’educazione e la normalità che Totti ha dimostrato in questa situazione. Altri hanno voluto mettere l’accento sul fatto che non abbia fatto nulla di sensazionale: “Scusa perchè non doveva fare la fila? e gli altri la fila non la fanno? bah”. Un altro utente, invece, mette il punto sul fatto che vedere altri personaggi dello stesso calibro di Totti in una situazione del genere, diventa altamente improbabile.

Intanto, Francesco e la moglie Ilary Blasi si godono le loro vacanze insieme ai tre figli, Chanel, Isabel e Christian, che sembra voler seguire le orme del padre ottenendo ottimi risultati. L’intesa della coppia è sempre alle stelle e lo conferma una recente intervista sulle pagine di “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, in cui la Blasi dichiara che la loro vita di coppia è tutt’altro che noisa: “Non possiamo andare in discoteca a Roma, ma facciamo feste in casa con gli amici, balliamo, ci divertiamo!“.