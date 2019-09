Francesco Totti e Ilary Blasi, ultimi giorni di vacanza sulla spiaggia di Sabaudia

Ilary Blasi e Francesco Totti si rilassano felicemente a Sabaudia durante l’ultima vacanza prima di riprendere gli impegni lavorativi e televisivi. Nelle foto di “Oggi.it” possiamo vedere tutta la famiglia al completo sulla spiaggia di Sabaudia mentre gioca e si diverte in tranquillità.

Il Pupone, di quasi 43 anni ormai, è davvero dolce con la piccola Isabel, di 3 anni, l’abbraccia e la culla amorevolmente, baciandola spesso sulle guance. Poi si gusta una piccola dimostrazione calcistica della figlia Chanel, di 12 anni, che già gioca molto bene e mostra al babbo come anche il calcio femminile possa dare spettacolo ed appassionare gli spettatori come succede il quello maschile.

Infine, il Pupone sfida il primogenito Christian, di 13 anni, che gioca con la Roma under 14 nel ruolo di attaccante, facendo dribbling e cross con il pallone sulla spiaggia. Mamma Ilary invece, mostrando un fisico invidiabile dopo 3 parti, tiene tutta la famiglia sotto controllo e non si perde nulla di ciò che accade in spiaggia, partecipando anche lei ai giochi.

Come tutti sappiamo, Totti possiede una villa a Sabaudia, molto vicina al mare ed ogni volta che decide di scendere in spiaggia, viene raggiunto da centinaia di tifosi della Roma che lo acclamano e reclamano selfie ed autografi. Spesso i tifosi osservano in silenzio il loro beniamino mentre si gode il mare ed il gioco insieme con i figli. Rumoreggiano quando il Pupone sferra un calcio al pallone e si commuovono quando abbraccia e gioca con i 3 pargoletti.

Dopo aver lasciato la società di calcio A.S. Roma, Totti non sembra aver avuto molti rimpianti. In poco tempo ha ricevuto decine di offerte di lavoro, anche da altre società calcistiche. Per ora però, si è tuffato a capofitto nella sua famiglia e finalmente riesce a trascorrere del tempo con la moglie ed i figlioletti, i quali non gli hanno fatto sentire la mancanza del calcio.