I rapporti tra Francesco Totti e sua moglie Ilary Blasi sono in un momento difficile? Al momento non è dato saperlo, anche perchè non c’è nessuna comunicazione ufficiale tra i due, che per quanto riguarda la loro vita sentimentale e famigliare sono molto riservati. Totty a la Blasi sono noti per essere una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo, e anche dello sporto, visto Francesco e l’ex calciatore e capitano della Roma, nonchè pilastro portante della Nazionale per tantissimi anni.

Quello tra la Blasi è il fuoriclasse italiano è un rapporto che ormai dura da tantissimi anni. I due hanno anche tre figli. Secondo quanto riferisce Dagospia in queste ore (la notizia è stata riportata anche da Il Messaggero) pare che lo scorso 4 febbraio ci sia stata una lite piuttosto accesa tra Francesco Totti e Ilary Blasi in un momento che doveva essere di assoluto relax. La coppia si trovava sul lago di Castelgandolfo insime ai figli e ad una coppia di amici, quando avrebbero (condizionale d’obbligo) cominciato a litigare.

Gli altri episodi

Il 4 febbraio Totti e la Blasi passarono la loro giornata tra le stradine storiche del centro di Castelgandolfo e il lago, con una sosta per pranzare alla nota trattoria “Arte e Vino”, dove, sempre secondo i media, avrebbero consumato un pasto a base di piatti romani e vini tipici della zona dei Castelli Romani.

L’ex capitano della Roma è apparso un pò coperto, con mascherina, cappellino e giubbino in testa, questo in modo tale da cercare di passare inosservato, o quasi. I fan hanno riconosciuto la coppia e alcuni di loro si sono fermati per fare dei selfie insieme a loro: i due non si sono tirati indietro.

Ma che ci sia aria di crisi, forse, lo si capisce da un altro particolare. Il 27 settembre del 2021 è stato il compleanno di Francesco, che ha compiuto 45 anni, ma a tutti è parso strano, a dir poco, che la moglie non abbia postato nessuna foto del momento e non abbia scritto una dedica di auguri al marito. Quella sera, inoltre, Ilary non c’era alla festa. Da quell’episodio i fan pensarono che i due si fossero lasciati o che comunque i rapporti non siano più solari come un tempo. Ma per il momento queste rimangono soltanto delle ipotesi, che gelano però i fan della coppia.