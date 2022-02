Francesco Totti e Ilary Blasi, matrimonio al capolinea? L’ultima litigata pubblica

A lanciare quello che è un vero e proprio gossip bomba è stato il portale Dagospia, secondo cui tra Francesco Totti e Ilary Blasi tirerebbe aria di crisi. E non sarebbe una semplice crisi di quelle che si possono superare, bensì un allontamento progressivo che non fa presagire niente di buono e che appare confermato da una forte lite – l’ennesima, stando a chi li conosce bene – che ci sarebbe stata lo scorso 4 febbraio 2022.

Proprio quel giorno, Francesco Totti e Ilary Blasi erano in gita con i figli e un’altra coppia al lago di Castelgandolfo, nella zona dei Castelli Romani. La famiglia al completo assieme agli amici ha pranzato nel Borgo Antico della cittadina papale, presso la storica trattoria “Arte e Vino”, quindi si è concessa una passeggiata in riva al lago. E proprio qui avrebbe avuto luogo una forte lite tra i due coniugi.

Crisi nera tra Francesco Totti e Ilary Blasi: la lite e i mancati auguri per il compleanno di lui

Una lite di cui, sempre secondo Dagospia, sono state testimoni diverse persone che lì per lì non hanno riconosciuto Ilary e Totti. Quest’ultimo, infatti, era “cammuffato” con una sciarpa e un berretto da baseball. Ma le voci corrono e Dagospia ha rivelato che si tratterebbe dell’ennesimo di una lunga serie di scontri che testimoniano un rapporto ormai irrimediabilmente deteriorato.

L’ipotesi di un divorzio, dunque, non è remota come un tempo, e la profonda cristi tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembrerebbe confermata anche da quanto successo in occasione del quaranticinquesimo compleanno dell’ex calciatore, lo scorso 27 settembre. Non solo Ilary non era presente alla festa organizzata per il marito, ma contrariamente agli altri anni non gli ha neppure fatto gli auguri sui social, tanto che qualcuno su Instagram aveva scritto: “Si sono lasciati?”.

Insieme da ben diciassette anni tra fidanzamento e matrimonio, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno tre figli: Chanel, Cristian e la più piccolina, Isabel.