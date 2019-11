Francesco Totti e Ilary Blasi: la foto che ha fatto impazzire il web

La conduttrice Ilary Blasi e l’ex calciatore e dirigente della Roma, Francesco Totti, rappresentano una delle coppie più belle, solide e longeve appartenenti al mondo dello spettacolo. Il pupone e sua moglie stanno insieme da quasi venti anni e hanno tre figli: Christian di tredici anni, Chanel di dodici anni e Isabel di tre anni.

La bella Ilary vanta un successo in televisione abbastanza importante, dopo aver esordito come Letterina a “Passaparola” la sua carriera è stata tutta in discesa. Tra i vari programmi condotti ricordiamo “Le Iene“, “Grande Fratello Vip“, e di recente l’abbiamo vista impegnata con “Eurogames“, un moderno “Giochi senza frontiere“, che ha condotto su canale 5 in coppia con Alvin.

Totti dal canto suo è stato uno dei calciatori più importanti al mondo, in tutta la sua carriera ha vestito unicamente la maglia della “Roma” e anche quando ha smesso con il calcio giocato è rimasto nella sua squadra del cuore come dirigente, ma questa esperienza è durata solo un anno e con grande rammarico e delusione Francesco e la “Roma” si sono detti addio.

Stando ad alcuni rumors, Ilary e Francesco avrebbero in cantiere la realizzazione di un programma in stile “Casa Vianello“, dal titolo “Casa Totti“, nulla in merito è mai stato smentito né confermato. I coniugi Totti sono sempre apparsi distanti dai social e hanno sempre tenuto riservata la loro vita privata, eppure a partire da questa estate, entrambi, hanno iniziato ad interagire personalmente con i fan, postando storie su Instagram che li ritraevano con i figli, gli amici, in famiglia, tra gite in barca e tintarelle.

L’ultimo post risale a pochissimi giorni fa ed è la stessa Ilary a pubblicarlo. Si tratta di una foto sua e di Francesco ringiovaniti, grazie all’utilizzo di un’applicazione, alla quale è seguita la scritta “forever young“. Ad essere ritratti erano due bambini, dei veri e proprio “puponi” e subito il web ha apprezzato la cosa, lasciando anche con commenti molto carini.

Subito è stata notata la somiglianza tra Ilary e le figlie Chanel e Isabel. In più i commenti dei followers sono stati tantissimi, c’è stato chi ha scritto: “Secondo me il ragazzino a sinistra avrà successo nel calcio“. E poi c’è stato chi, con un pizzico di nostalgia, ha commentato: “Magari! Darebbe altri venti anni alla Roma e altre gioie a me! Capitano mio capitano“. Insomma i followers sono impazziti, dopo aver visto la foto di Francesco e Ilary “puponi”.