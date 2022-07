Francesco Totti e Ilary Blasi, è finita: pronto un comunicato per annunciare la separazione

Ascolta questo articolo

Il sito “Dagospia” lancia una nuova bomba sulla storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nelle scorse settimane la coppia è stata al centro dell’attenzione per un presunto tradimento dell’ex capitano della Roma con una donna, notizia poi smentita con un video pubblicato da Ilary su Instagram, negando le voci di una presunta crisi.

Le voci di gossip poi si sono calmate, e di Francesco e Ilary, soprattutto dopo l’intervista della Blasi rilasciata nei salottini di “Verissimo” condotto dalla sua amica Silvia Toffanin, non si è parlato più. Tuttavia secondo Roberto D’Agostino la coppia sarebbe nuovamente in crisi e addirittura sarebbero pronti a rilasciare un comunicato ove dovrebbero annunciare, in maniera ufficiale, di volersi separare in maniera consensuale.

Le voci su Francesco Totti e Ilary Blasi

“Dagospia aveva ragione! – stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale“ afferma con decisione il sito che poi aggiunge: “Era il 21 febbraio quando questo disgraziato sito annuncio’ la fine dell’idillio tra il pupone e la sua pupa – da quel momento un inutile fiume di smentite, chiacchiere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla-bla-bla”.

Addirittura Roberto D’Agostino lascia una postilla sul proprio articolo, rivelando che i problemi di coppia tra Francesco Totti e Ilary Blasi non era ormai più un segreto nel mondo calcistico ma in questo mondo spesso il tutto viene nascosto per omertà: “Totti è stato l’ottavo re di Roma. Ai re si perdona tutto e si nascondono le magagne”.

Sarebbe sicuramente un colpo di scena clamoroso, dal momento che la coppia ancora oggi sembra godere di grande appoggio tra i fan. I due si sono sposati Il 19 giugno 2005 con la quale ha fondato la linea di abbigliamento “Never Without You” e la coppia ha tre figli (Cristian, Chanel e Isabel).