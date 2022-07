Francesco Totti e Ilary Blasi, arriva il comunicato: "Separazione dolorosa ma inevitabile"

Ascolta questo articolo

Le prime indiscrezioni sulla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono state lanciate nel pomeriggio dal sito “Dagospia“, in cui il direttore Roberto D’Agostino ha annunciato che la coppia avrebbe rilasciato un comunicato per annunciare ufficialmente la loro separazione.

Il comunicato, pubblicato dal sito dell’Ansa, arriva verso le 21:30 di sera del giorno 11 luglio. Entrambi lasciano un breve messaggio all’Ansa, in cui rivelando il loro rammarico per la separazione che però, secondo i diretti interessati, è diventata inevitabile.

Le parole di Francesco Totti e Ilary Blasi

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato” afferma Ilary per poi aggiungere: “Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia. Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile“.

Le fa immediatamente eco l’ex capitano e bandiera della Roma: “Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”.

Secondo il settimanale “Chi Magazine“, diretto da Alfonso Signorini, la separazione sarebbe avvenuta a causa dell’avvicinamento tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, ove vengono pubblicate alcuni scatti del “Pupone” sotto casa della sua nuova presunta fiamma.

Tra l’altro, sempre secondo alcune indiscrezioni non ancora confermate da parte dei diretti interessati, Totti avrebbe trovato sul cellulare della sua ormai ex moglie alcuni messaggi sospetti con un ragazzo più giovane di lei che avrebbe conosciuto durante i suoi spostamenti a Milano per la conduzione de “L’isola dei famosi”.