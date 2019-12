Francesco Totti e il tenero ballo con la figlia Isabel che ha emozionato il web

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - Francesco Totti è non solo un uomo straordinario, ma anche un papà meraviglioso. Insieme ad Ilary Blasi formano una delle coppie più belle appartenenti al mondo dello spettacolo e la loro famiglia lo testimonia. L'amore che nutrono nei riguardi dei loro figli è fortissimo e non perdono occasione per dimostrarlo e trovo che il video pubblicato da Francesco sia stato dolcissimo e bellissimo.